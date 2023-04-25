Які області лідирують за обсягами виробництва молока

Промислові підприємства за результатами першого кварталу збільшили обсяги надоїв, а частка сировини від господарств населення продовжує скорочуватися.

Про це повідомляє аналітик Асоціації виробників молока Георгій Кухалейшвілі.

За попередніми даними Держстату, в січні-березні 2023 року господарства усіх категорій виробили близько 1 млн 499 тис. тон молока-сировини, що на 6% менше проти минулорічного періоду. Але в березні обсяг надоїв в Україні склав 1 млн 3 тисячі тон, що на 3/4 більше, ніж в лютому поточного року, і на 13% більше проти березня 2022 року.

Промислові господарства збільшили виробництво молока до 688,5 тис. тон (+5%) в січні-березні. В березні в Україні почався «сезон великого молока» й обсяг виробництва індустріального молока-сировини за цей місяць склав 245,7 тис. тон, що на 12,25% більше проти лютого-2023, а також на 13,5% більше проти результатів березня 2022 року.

За попередніми оцінками Держстату, в господарствах населення в першому кварталі спостерігалася протилежна ситуація: обсяг виробництва молока скоротився на 15,42% – до 810,4 тис. тон. За березень обсяг надоїв склав 339,3 тис. тон, що на 11% менше проти аналогічного періоду минулого року.

В січні-березні 2023 року найвищі темпи приросту виробництва молока з усіх видів господарств, порівняно з першим кварталом 2022 року, були зафіксовані у Закарпатській (+50%), Івано-Франківській (+17%), Тернопільській (+17%), Хмельницькій (+14,5%), Рівненській (+12,2%) і Черкаській (+11%) областях. В першому кварталі лідерами за обсягами виробництва сирого молока були наступні області:

Вінницька область – 130 тис. тон;

Житомирська область – 98,2 тис. тон;

Полтавська область – 150,6 тис. тон;

Хмельницька область – 142,6 тис. тон;

Черкаська область – 103,7 тис. тон;

Чернігівська область – 90,9 тис. тон;

Тернопільська область 84,1 тис. тон.

Сумарно, в січні-березні 2023 року в цих областях було вироблено понад 53% молока від загального валу молока в Україні.

Найбільше скорочення виробництва молока спостерігалося в охоплених воєнними діями Луганській та Запорізькій областях: в першому кварталі в Запорізькій області виробили лише 3,3 тис. тон молока, а в Луганській області – 8,6 тис. тон. Для порівняння, в січні-березні 2022 року запорізькі молочарі виробили 28,4 тис. тон сировини, а їх луганські колеги – 12,5 тис. тон.

Відсутні дані по обсягам надоїв в Донецькій та Херсонській областях, де тривають бої з російськими окупантами. За попередніми оцінками ДССУ, в першому кварталі на територіях України охоплених воєнними діями, було вироблено 3,2% молока від загального валу. Близько 96,8% сировини було вироблено в регіонах, де не відбуваються бойові дії.

"Збільшення попиту на молочну продукцію в Україні в короткостроковій перспективі малоймовірне у зв’язку з обмеженим попитом на внутрішньому ринку.Крім того, скорочується купівельна спроможність громадян, 33% українців почали економити на харчах, зокрема скорочуючи закупи молочних продуктів і м’яса", - підсумовує Георгій Кухалейшвілі.

Нагадаємо, молочні господарства деокупованих і прифронтових областей без розмінування не зможуть заготовити грубих кормів та будуть змушені суттєво скорочувати або й зовсім закривати молочний напрямок.

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