Какие области лидируют по объемам производства молока

Промышленные предприятия по результатам первого квартала увеличили объемы надоев, а доля сырья от хозяйств населения продолжает сокращаться.

Об этом сообщает аналитик Ассоциации производителей молока Георгий Кухалейшвили.

По предварительным данным Госстата, в январе-марте 2023 года хозяйства всех категорий произвели около 1 млн 499 тыс. тонн молока-сырья, что на 6% меньше по сравнению с прошлогодним периодом. Но в марте объем надоев в Украине составил 1 млн 3 тысяч тонн, что на 3/4 больше, чем в феврале текущего года, и на 13% больше против марта 2022 года.

Промышленные хозяйства увеличили производство молока до 688,5 тыс. тонн (+5%) в январе-марте. В марте в Украине начался сезон большого молока и объем производства индустриального молока-сырья за этот месяц составил 245,7 тыс. тонн, что на 12,25% больше против февраля-2023, а также на 13,5% больше против результатов марта 2022 года.

По предварительным оценкам Госстата, в хозяйствах населения в первом квартале наблюдалась противоположная ситуация: объем производства молока сократился на 15,42% - до 810,4 тыс. тонн. За март объем надоев составил 339,3 тыс. тонн, что на 11% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В январе-марте 2023 года самые высокие темпы прироста производства молока по всем видам хозяйств по сравнению с первым кварталом 2022 года были зафиксированы в Закарпатской (+50%), Ивано-Франковской (+17%), Тернопольской (+17%), Хмельницкой (+14,5%), Ровенской (+12,2%) и Черкасской (+11%) областях. В первом квартале лидерами по объемам производства сырого молока были следующие области:

Винницкая область – 130 тыс. тонн;

Житомирская область – 98,2 тыс. тонн;

Полтавская область – 150,6 тыс. тонн;

Хмельницкая область – 142,6 тыс. тонн;

Черкасская область – 103,7 тыс. тонн;

Черниговская область – 90,9 тыс. тонн;

Тернопольская область – 84,1 тыс. тонн.

Суммарно в январе-марте 2023 года в этих областях было произведено более 53% молока от общего вала молока в Украине.

Наибольшее сокращение производства молока наблюдалось в охваченных военными действиями Луганской и Запорожской областях: в первом квартале в Запорожской области произвели всего 3,3 тыс. тонн молока, а в Луганской области – 8,6 тыс. тонн. Для сравнения, в январе-марте 2022 года запорожские молочники произвели 28,4 тыс. тонн сырья, а их луганские коллеги – 12,5 тыс. тонн.

Нет данных по объемам надоев в Донецкой и Херсонской областях, где продолжаются бои с российскими оккупантами. По предварительным оценкам ГССУ, в первом квартале на территориях Украины охваченных военными действиями было произведено 3,2% молока от общего вала. Около 96,8% сырья было произведено в регионах, где не совершаются боевые действия.

"Увеличение спроса на молочную продукцию в Украине в краткосрочной перспективе маловероятно в связи с ограниченным спросом на внутреннем рынке. Кроме того, сокращается покупательная способность граждан, 33% украинцев начали экономить на продовольствии, в частности сокращая закупки молочных продуктов и мяса", - заключает Георгий Кухалейшвили.

Напомним, молочные хозяйства деоккупированных и прифронтовых областей без разминирования не смогут заготовить грубые корма и будут вынуждены существенно сокращать или и вовсе закрывать молочное направление.

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