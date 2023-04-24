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Агро
Дата публікації

Українцям розповіли, чи буде дефіцит м’яса, яєць та молока

Українцям розповіли, чи буде дефіцит курятини, яєць та молока
Виробництво валової продукції тваринництва зменшиться проти 2022 року на 2,2 %. Фото: Depositphotos

В Україні у 2023 році обсяги виробництва валової продукції тваринництва скоротяться. Показник зменшиться на 2,2% проти 2022 року. У 2023 році прогнозується лише зростання виробництва курятини.

Про це повідомила пресслужба Інституту аграрної економіки.

За прогнозом науковців  у 2023 році виробництво м’яса птиці зросте проти попереднього року на 1,1 % – до 1,7 млн тонн.

Таке зростання очікується на фоні суттєвого зменшення цього виду продукції – майже на 8 % – у 2022 році переважно внаслідок воєнних дій в Україні.

Водночас по інших видах тваринницької продукції прогнозується зменшення виробництва, найбільше – по вівчарству. Зокрема, виробництво вовни, очікується, зменшиться на 30 %.

За оцінками науковців Інституту аграрної економіки, зменшення обсягів виробництва відбудеться також по продукції вирощування великої рогатої худоби та свиней, молоку та яєць.

Однак по основних продуктах: молоко, яйця, м’ясо свиней воно збережеться на рівні передвоєнних тенденцій – в межах 2-3 %.

Більш суттєвим буде зменшення виробництва продукції вирощування великої рогатої худоби – майже на 12 %.

Загалом за прогнозом науковців, виробництво валової продукції тваринництва зменшиться проти 2022 року на 2,2 %, що свідчить про відновлення довоєнних тенденцій розвитку тваринництва після різкого спаду внаслідок окупації та воєнних дій у 2022 році.

Нагадаємо, поголів’я корів у 2022-му скоротилося на 13%, а вітчизняна галузь недоотримала майже 1 млн т молока. При цьому населення скорочує виробництво молока та вирізає худобу більш суттєво, ніж промислові господарства.

Як повідомили в Мінагрополітики, рівень виробництва м'яса в Україні дозволяє забезпечити кожного українця  20 кг свинини в рік.

Джерело фото: ua.depositphotos.com

Автор:
Світлана Манько