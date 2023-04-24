Українцям розповіли, чи буде дефіцит м’яса, яєць та молока

В Україні у 2023 році обсяги виробництва валової продукції тваринництва скоротяться. Показник зменшиться на 2,2% проти 2022 року. У 2023 році прогнозується лише зростання виробництва курятини.

Про це повідомила пресслужба Інституту аграрної економіки.

За прогнозом науковців у 2023 році виробництво м’яса птиці зросте проти попереднього року на 1,1 % – до 1,7 млн тонн.

Таке зростання очікується на фоні суттєвого зменшення цього виду продукції – майже на 8 % – у 2022 році переважно внаслідок воєнних дій в Україні.

Водночас по інших видах тваринницької продукції прогнозується зменшення виробництва, найбільше – по вівчарству. Зокрема, виробництво вовни, очікується, зменшиться на 30 %.

За оцінками науковців Інституту аграрної економіки, зменшення обсягів виробництва відбудеться також по продукції вирощування великої рогатої худоби та свиней, молоку та яєць.

Однак по основних продуктах: молоко, яйця, м’ясо свиней воно збережеться на рівні передвоєнних тенденцій – в межах 2-3 %.

Більш суттєвим буде зменшення виробництва продукції вирощування великої рогатої худоби – майже на 12 %.

Загалом за прогнозом науковців, виробництво валової продукції тваринництва зменшиться проти 2022 року на 2,2 %, що свідчить про відновлення довоєнних тенденцій розвитку тваринництва після різкого спаду внаслідок окупації та воєнних дій у 2022 році.

Нагадаємо, поголів’я корів у 2022-му скоротилося на 13%, а вітчизняна галузь недоотримала майже 1 млн т молока. При цьому населення скорочує виробництво молока та вирізає худобу більш суттєво, ніж промислові господарства.

Як повідомили в Мінагрополітики, рівень виробництва м'яса в Україні дозволяє забезпечити кожного українця 20 кг свинини в рік.

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