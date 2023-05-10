В супермаркетах выросли цены на молочные продукты: какая стоимость

В украинских супермаркетах выросли розничные цены на молоко, йогурты, сливочное масло, спред и сыры. Дальнейшее существенное подорожание молочной продукции в перспективе маловероятно из-за относительно слабого спроса на внутреннем рынке.

Об этом сообщает аналитик Ассоциации производителей молока Георгий Кухалейшвили.

Так, цена на ультрапастеризованное питьевое молоко по состоянию на 1 мая составила 46,13 грн за кг, что 70 коп. (+1,5%) больше, чем в апреле. По сравнению с прошлым годом, цена на молоко длительного хранения выросла на 7,35 грн. (+16%).

При этом в супермаркетах подешевело молоко жирностью 2,5%. Цена на продукт составила 39,12 грн за кг, что на 36 коп. (-0,9%) меньше чем в апреле, но на 5,5 грн больше года назад.

Цена на сливки стерилизованные осталась неизменной на уровне 144,45 грн/кг по сравнению с апрелем, однако выросла на 34,57 грн (+23,9%) к прошлогоднему периоду.

Йогурт питьевой в настоящее время можно приобрести за 82,32 грн за кг, что на 2,39 грн (+2,9%) больше, чем в апреле. За год йогурт подорожал на 10,18 грн (+12,4%).

Сливочное масло стоит 386,88 грн за кг и подорожало на 12,01 грн (+3,1%) с момента проведения апрельского мониторинга цен. Товар вырос в цене на 43,94 грн (+11,4%), по сравнению с маем 2022 года.

Спред подорожал на 11,09 грн (+5,5%) за последний месяц. На 1 мая он стоил 201,14 грн за кг. За год цена на товар выросла на 62,98 грн. (+31,3%).

Сыры в торговых сетях в среднем стоят 628,82 грн за кг и подорожали на 8,95 грн (31,1%) по сравнению с апрелем и почти на 195,75 грн по сравнению с маем прошлого года.

Цена на сыр "Чеддер" составила 492,78 грн. за кг, на "Эдам" - 407,60 грн. за кг и "Гауду" - 511,64 грн. за кг. За последний месяц данные сыры подорожали больше других. Цена на творог "Чеддер" поднялась на 17,52 грн. (+3,6%), "Эдам" – на 13,13 грн. (+3,2%) и "Гауда" – на 15,85 грн. (3,1%) по сравнению с апрелем. В годовом разрезе "Чеддер" подорожал на 152,49 грн. (+30,9%), "Эдам" на 111,08 грн. за кг (+27,3%), а "Гауда" на 139,06 грн. (+27,2%).

Цена на сыр "Украинский" составила 422,22 грн. за кг на 5,07 грн. (+1,2%) больше, чем в апреле и на 126,19 грн. (+29,9%) по сравнению с маем 2022 года. На 1 мая сыр "Моцарелла" стоит 444,43 грн. за кг. Он подорожал на 130,67 грн. (+29,4%) за последний год.

Соевый сыр "Тофу" стоит 183,24 грн. за кг на 11,13 грн. (+6,1%) больше, чем в начале апреля. Однако по сравнению с 1 мая прошлого года "Тофу" подешевел на 87,15 грн. (-47,6%).

"Повышение цен на большинство молочных продуктов может быть связано с продовольственной инфляцией. Также сохраняется инфляционное давление на производственные издержки бизнеса из-за сложностей с ведением деятельности и настройкой логистических цепей в условиях войны", - отмечает Кухалейшвили.

Он добавляет, что существенное повышение цен на молочную продукцию в перспективе маловероятно из-за относительно слабого спроса на внутреннем рынке, уменьшения количества потребителей вследствие эмиграции и снижения покупательной способности граждан и сокращения их доходов в условиях войны.

Напомним, в Украине упал спрос на свежие молочные продукты.

Пока депутаты предлагают снизить ставку налога на добавленную стоимость на молоко и молочные продукты до 10%, а также ввести вклад в отраслевое финансирование программ продвижения молочной продукции.

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