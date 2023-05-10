У квітні інфляція в Україні сповільнилася до 0,2%: що подешевшало, а на що ціни виросли

У квітні інфляція на споживчому ринку порівняно з попереднім місяцем становила 0,2%, з початку року – 3,2%. Базова інфляція за місяць прискорилась до 0,5%, з початку року – 3,0%.

Про це свідчать дані Держстату.

На споживчому ринку продукти харчування та безалкогольні напої подорожчали на 0,4%. Найбільше (+ 7,4%) прибавила в ціні свинина. На 1,8–0,3% піднялися ціни на яловичину, м'ясо птиці, кисломолочну продукцію, безалкогольні напої, рибу та продукти з риби, хліб, овочі.

Водночас деякі продукти подешевшали: яйця – на 8,7%, на продукти переробки зернових (соняшникову олію, фрукти, рис, молоко, цукор) — на 1,9–0,3%.

На 1,0% загалом подорожчали алкогольні напої та тютюнові вироби: алкоголь — на 0,8%, тютюн — на 1,3%.

"Зростання цін у сфері охорони здоров’я на 1,0% відбулося в першу чергу за рахунок подорожчання фармацевтичної продукції на 1,2%", — зауважили в Держстаті.

Аналітики також зазначають, що ціни на транспорт знизилися на 0,7% через здешевлення палива та мастил на 2,4%. Водночас на 0,8% подорожчав проїзд у залізничному пасажирському транспорті.

Джерело: Держстат

Нагадаємо, що у 2023 році, за прогнозом НБУ, інфляція в Україні має сповільнитися до 14,8% У наступні роки інфляція продовжить знижуватися, а відновлення економіки прискориться на тлі закладеного в прогноз зниження безпекових ризиків.

Регулятор також вважає, що інфляція стримуватиметься продовженням мораторію на підвищення тарифів на окремі житлово-комунальні послуги, однак значно прискориться після його скасування. Монетарні умови в разі реалізації сценарію довшої війни будуть жорсткими протягом тривалішого періоду.