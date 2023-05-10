В апреле инфляция в Украине замедлилась до 0,2%: что подешевело, а на что цены выросли

В апреле инфляция на потребительском рынке по сравнению с предыдущим месяцем составила 0,2%, с начала года – 3,2%. Базовая инфляция за месяц ускорилась до 0,5%, с начала года – до 3,0%.

Об этом свидетельствуют данные Госстата.

На потребительском рынке продукты питания и безалкогольные напитки подорожали на 0,4%. Больше всего (+7,4%) прибавила в цене свинина. На 1,8-0,3% поднялись цены на говядину, мясо птицы, кисломолочную продукцию, безалкогольные напитки, рыбу и продукты из рыбы, хлеб, овощи.

В то же время, некоторые продукты подешевели: яйца – на 8,7%, на продукты переработки зерновых (подсолнечное масло, фрукты, рис, молоко, сахар) – на 1,9–0,3%.

На 1,0% в целом подорожали алкогольные напитки и табачные изделия: алкоголь — на 0,8%, табак — на 1,3%.

"Рост цен в сфере здравоохранения на 1,0% произошел в первую очередь за счет удорожания фармацевтической продукции на 1,2%", - отметили в Госстате.

Аналитики также отмечают, что цены на транспорт снизились на 0,7% из-за удешевления топлива и смазочных масел на 2,4%. В то же время, на 0,8% подорожал проезд в железнодорожном пассажирском транспорте.

Источник: Госстат

Напомним, что в 2023 году, по прогнозу НБУ, инфляция в Украине должна замедлиться до 14,8%. В последующие годы инфляция продолжит снижаться, а восстановление экономики ускорится на фоне заложенного в прогноз снижения рисков безопасности.

Регулятор также считает, что инфляция будет сдерживаться продлением моратория на повышение тарифов на отдельные жилищно-коммунальные услуги, однако значительно ускорится после его отмены. Монетарные условия в случае реализации сценария продолжительной войны будут жесткими в течение более длительного периода.