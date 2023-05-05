В НБУ прогнозують значне зниження інфляції та відновлення економіки

У 2023 році інфляція в Україні сповільниться до 14,8% (в січні 2023 року вона становила 18,7%), а реальний ВВП зросте на 2%. У наступні роки інфляція продовжить знижуватися, а відновлення економіки прискориться на тлі закладеного в прогноз зниження безпекових ризиків.

Стрімке зниження інфляції очікується в першому півріччі 2023 року, а другому півріччі споживчі цін практично не зміняться, повідомляє Національний банк України у щоквартальному Інфляційному звіті за квітень 2023 року.

В НБУ прогнозують, що наступного року інфляція сповільниться до 9,6%, а у 2025 році – до 6%. Через відновлення логістики і виробничих потужностей інфляційний тиск послаблюватиметься.

Резулятор зазначає, що попри зниження облікової ставки з IV кварталу 2023 року, монетарні умови ще тривалий час залишатимуться достатньо жорсткими. Це дасть змогу зберегти курсову стійкість, у тому числі на етапі пом'якшення валютних обмежень.

Нацбанк також поліпшив прогноз зростання ВВП у 2023 році – з маржинальних 0,3% до 2,0%. Стрімкішому відновленню економіки перешкоджають бойові дії, які відлякують інвесторів, а також логістичні обмеження для експорту та слабкі темпи повернення вимушених мігрантів з-за кордону.

У 2024 та 2025 роках очікується прискорення темпів економічного зростання до 4,3% та 6,4% відповідно насамперед завдяки закладеному в прогноз зниженню безпекових ризиків та все ще м'якій фіскальній політиці, попри певну її консолідацію.

В НБУ наголосили, що міжнародна допомога й надалі відіграватиме ключову роль у фінансуванні бюджетних потреб, але зростатиме і роль внутрішніх запозичень. Попри це, основним джерелом фінансування суттєвого дефіциту бюджету в поточному році залишатиметься міжнародна фінансова допомога.

У звіті також повідомляється, що боргове навантаження в найближчі роки буде порівняно помірним завдяки пільговим умовам залучення нових кредитів.

В НБУ підкреслили, що найбільшим ризиком для поточного прогнозу є збільшення інтенсивності і тривалості повномасштабної війни. В такому випадку, економічне зростання у 2024 році обмежуватиметься 2%, незважаючи на пристосування бізнесу.

Інфляція стримуватиметься продовженням мораторію на підвищення тарифів на окремі житлово-комунальні послуги, однак значно прискориться після його скасування. Монетарні умови в разі реалізації сценарію довшої війни будуть жорсткими протягом тривалішого періоду.