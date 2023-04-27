НБУ зберіг облікову ставку на рівні 25%. Навіщо він це робить вже всьоме?

У четвер, 27 квітня, голова Нацбанку Андрій Пишний заявив про збереження регулятором облікової ставки на рівні 25%. Комітет з монетарної політики (КМП) НБУ приймає таке рішення вже всьоме (ставку з 10% до 25% підвищили на початку червня минулого року).

"Інфляція стрімко знижується, у тому числі завдяки заходам НБУ з підтримання курсової стійкості, проте через вплив війни ціновий тиск залишається високим", – відмітив Пишний. Але, додав він, інфляційний тиск залишається суттєвим. Зниження інфляції в річному вимірі значною мірою спричинене високою базою порівняння минулого року.

Національний банк традиційно йде на такий крок, борючись із інфляцією та додатковим тиском на валютному ринку, збільшуючи привабливість гривневих активів.

Останнє – йдеться передусім про привабливі ставки по депозитах для населення – має теоретично дозволити регулятору в подальшому перейти до поступових валютних пом’якшень без зайвих шоків для економіки та фінансового ринку: банки мають збільшити депозитний портфель населення, щоб у нього стало менше грошової маси для скуповування валюти.

Ще посеред березня, коли НБУ приймав рішення щодо збереження ставки, регулятор повідомив, що члени КМП очікували збереження доволі жорстких монетарних умов і надалі, втім більшість із них вважає, що за умови сталого сповільнення інфляції зниження облікової ставки може розпочатися раніше, ніж передбачено січневим макропрогнозом.

Останній передбачає збереження облікової ставки на рівні 25% щонайменше до кінця I кварталу наступного року. Для зниження ставки вагомим аргументом може стати подальше стале та стрімкіше за прогноз сповільнення інфляції. Більшість учасників дискусії на засіданні КМП тоді не конкретизували ані дат, ані розміру ймовірних кроків зі зниження облікової ставки.

Вони наголосили, що треба дочекатися оновленого макропрогнозу. Водночас двоє членів КМП тоді зазначили, що НБУ може розпочати цикл зниження ставки вже восени. Інший учасник дискусії не виключив, що передумови для такого рішення можуть сформуватися навіть раніше. Він підкреслив, що, крім швидшого сповільнення інфляції, формуються й інші необхідні передумови.

Зокрема, тиск на валютному ринку спадає, а перспективи збереження міжнародних резервів на достатньо високому рівні – поліпшуються, ураховуючи й прогрес у перемовинах з МВФ. Натомість кілька членів КМП закликали не поспішати з висновками щодо зміни прогнозу облікової ставки.

На думку одного з них, майбутні рішення щодо ставки мають ураховувати високий рівень невизначеності, пов'язаний з перебігом воєнних подій. Крім того, його непокоять наслідки можливого розгортання нової фінансової кризи у світі після банкрутства низки великих західних банків.