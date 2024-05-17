У Києві вночі знесли каплицю Десятинного храму УПЦ МП (ВІДЕО)

У ніч проти 17 травня у Києві згідно з рішенням суду демонтували незаконну споруду УПЦ МП на території поруч з "Десятинною церквою".

Як повідомляється в телеграм-каналі храму, Володимиро-Ольгинську каплицю Десятинного храму канонічної Української православної церкви (УПЦ) знесено вночі у Києві.

«Храму, який освячували блаженніший митрополит Володимир та блаженніший митрополит Онуфрій, більше не існує», — йдеться у повідомленні.

Також розміщено відео вивезення ікон, настінних розписів та іншого начиння на вантажівках.

Споруду збудували без жодних дозволів

Зауважимо, ще 2006 року Московський патріархат розпочав самозахоплення земель неподалік від місця, де розташовувалася "Десятинна церква" у Києві.

2006 року неподалік місця, де знаходилася Десятинна церква, УПЦ встановила намет-скинію, 2007 року на цьому місці було споруджено дерев'яну каплицю, яку освятив митрополит Київський Володимир. Київська прокуратура та Національний музей історії України повідомляли у лютому 2018 року, що вважають храм незаконною забудовою, у 2021 році Міністерство культури України домоглося судового рішення про знесення. Парафіяни УПЦ МП звернулися до міської влади з проханням зберегти храм та оскаржили рішення про знесення. Але Апеляційний суд Києва підтвердив рішення щодо демонтажу.

Суд встановив, що споруду збудували без жодних дозволів і зобов’язав УПЦ МП самостійно демонтувати незаконну споруду, але релігійна громада проігнорувала це. Штрафи, які за це накладалися на неї, церква не сплачувала.

Споруда розташована в буферній зоні пам'яток ЮНЕСКО, де заборонено будівництво.

Крім того, незаконна забудова порушує ансамбль історичного археологічного комплексу "Десятинна церква".

Демонтаж каплиці відбувається, для звільнення від неї ділянки Національного музею історії.

Як повідомив Медіацентр Україна, музей планує використовувати звільнену територію для проведення просвітницьких заходів і дитячих програм, присвячених як давньому минулому, так і сучасній історії України. Також у майбутньому планують археологічні дослідження ділянок, які досі не були вивчені або не стали експозиційними обʼєктами.

Скільки церков УПЦ МП досі продовжують працювати в Україні

За даними Єдиного держреєстру, 8 097 церков, пов’язаних з країною-агресоркою, досі діють на території України . Від початку великої війни їх кількість зменшилася всього на 685 громад. Найбільше церков перейшло до ПЦУ у Київській, Хмельницькій та Вінницькій областях.

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