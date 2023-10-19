Рада зробила крок до заборони російської церкви в Україні

Сьогодні у першому читанні було прийнято законопроект №8371 про заборону релігійних організацій, пов'язаних із РФ.

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк.

"За" проголосувало 267 депутатів. Таким чином, в Україні можуть заборонити діяльність Української православної церкви Московського патріархату.

"Все. Історію РПЦ в Україні завершено. Слава Богу за все!", - написала журналістка Соня Кошкіна.

Нагадаємо, про те, що в Україні планують заборонити Московський патріархат стало відомо у грудні минулого року.

Комітет гуманітарної політики на своєму засіданні 9 грудня рекомендував Верховній Раді розглянути законопроект №8221, який передбачає заборону в Україні Московського патріархату.

"Діяльність РПЦ, її структур та організацій, які зберігають будь-яке підпорядкування з РПЦ, має бути повністю заборонена на території України. Така заборона відповідає практичній реалізації міжнародного права у сфері прав людини, зокрема свободи совісті, що підтверджує законодавчий досвід Латвії, де на законодавчому рівні прийнято рішення про відокремлення Латвійської православної церкви від РПЦ", — йшлося в документі.

СБУ провела вже серію обшуків у храмах УПЦ (МП) і кожного разу виявлялося, що богослужителі підтримують російську агресію та сприяють поширенню тез пропаганди серед парафіян.