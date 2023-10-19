Рада сделала еще один шаг к запрету русской церкви в Украине

Сегодня в первом чтении был принят законопроект №8371 о запрете религиозных организаций, связанных с РФ.

Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк.

"За" проголосовало 267 депутатов. Таким образом, в Украине может запретить деятельность Украинской православной церкви Московского патриархата.

"Все. История РПЦ в Украине завершена. Слава Богу за все!", - написала журналистка Соня Кошкина.

Напомним, о том, что в Украине планируют запретить Московский патриархат, стало известно в декабре прошлого года.

Комитет гуманитарной политики на своем заседании 9 декабря рекомендовал Верховной Раде рассмотреть законопроект №8221, предусматривающий запрет в Украине Московского патриархата.

"Деятельность РПЦ, ее структур и организаций, которые сохраняют любое подчинение с РПЦ, должна быть полностью запрещена на территории Украины. Такой запрет отвечает практической реализации международного права в сфере прав человека, в частности свободы совести, что подтверждает законодательный опыт Латвии, где он законодательном уровне принято решение об отделении Латвийской православной церкви от РПЦ", - говорилось в документе.

СБУ уже провела серию обысков в храмах УПЦ (МП) и каждый раз оказывалось, что богослужители поддерживают российскую агрессию и способствуют распространению тезисов пропаганды среди прихожан.