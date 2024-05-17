- Категорія
- Авто
- Дата публікації
-
Які вживані авто з США купують українці
У квітні в Україні було зареєстровано майже 3,7 тис. вживаних легковиків із США. Це становить 19% від всіх вперше зареєстрованих у минулому місяці вживаних авто.
Про це повідомляє "Укравтопром".
Зазначається, що у порівнянні з квітнем 2023 року попит на «американців» з пробігом збільшився вдвічі.
Найбільша частка з цієї кількості (47%) були машини з бензиновими двигунами.Підписуйтесь на Telegram-канал delo.ua
Натомість електромобілі зайняли 34% ринку, а гібридним та авто з ГБО належить по 7%.
Решту цього сегменту авторинку охопили дизельні авто.
ТОП-5 вживаних авто, виготовлених в США:
1. TESLA Model 3 - 408 од.;
2. TESLA Model Y - 313 од.;
3. FORD Escape - 246 од.;
4. JEEP Cherokee - 232 од.;
5. VOLKSWAGEN Passat - 210 од.
Як зауважили в "Укравтопромі", середній вік «американців» з пробігом, що поповнили український автопарк у минулому місяці становить 6 років.
Ринок вживаних авто
Впродовж минулого місяця український автопаркпоповнили більше 19,8 тис. вживаних легковиків, що були ввезені з-за кордону.
Як повідомляли в "Укравтопромі", найбільші показники з реєстрації ввезених з-за кордону вживаних легковиків у І кварталі продемонстрували:
- Львівська обл. – 6638 од.;
- м.Київ – 4977 од.;
- Київська обл. – 3635 од.
- Вінницька обл. – 3486 од.;
- Івано-Франківська обл. – 3179 од.;
На цих ринках, окрім столиці, найпопулярнішим вживаним автомобілем з-за кордону став Volkswagen Golf.
У Києві першість віддали Volkswagen Passat.
Додамо, що впродовж І кварталу 2024 року українці придбали майже 14 тисяч ввезених з-за кордону вживаних легковиків віком до 5 років.
Також впродовж І кварталу 2024 року в Україні було зареєстровано 9,9 тис. вживаних легковиків, виготовлених в США. Це становить 18% від всіх вперше зареєстрованих з січня по березень вживаних авто.