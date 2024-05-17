Які вживані авто з США купують українці

У квітні в Україні було зареєстровано майже 3,7 тис. вживаних легковиків із США. Це становить 19% від всіх вперше зареєстрованих у минулому місяці вживаних авто.

Про це повідомляє "Укравтопром".

Зазначається, що у порівнянні з квітнем 2023 року попит на «американців» з пробігом збільшився вдвічі.

Найбільша частка з цієї кількості (47%) були машини з бензиновими двигунами.

Натомість електромобілі зайняли 34% ринку, а гібридним та авто з ГБО належить по 7%.

Решту цього сегменту авторинку охопили дизельні авто.

ТОП-5 вживаних авто, виготовлених в США:

1. TESLA Model 3 - 408 од.;

2. TESLA Model Y - 313 од.;

3. FORD Escape - 246 од.;

4. JEEP Cherokee - 232 од.;

5. VOLKSWAGEN Passat - 210 од.

Як зауважили в "Укравтопромі", середній вік «американців» з пробігом, що поповнили український автопарк у минулому місяці становить 6 років.

Ринок вживаних авто

Впродовж минулого місяця український автопаркпоповнили більше 19,8 тис. вживаних легковиків, що були ввезені з-за кордону.

Як повідомляли в "Укравтопромі", найбільші показники з реєстрації ввезених з-за кордону вживаних легковиків у І кварталі продемонстрували:

Львівська обл. – 6638 од.;

м.Київ – 4977 од.;

Київська обл. – 3635 од.

Вінницька обл. – 3486 од.;

Івано-Франківська обл. – 3179 од.;

На цих ринках, окрім столиці, найпопулярнішим вживаним автомобілем з-за кордону став Volkswagen Golf.

У Києві першість віддали Volkswagen Passat.

Додамо, що впродовж І кварталу 2024 року українці придбали майже 14 тисяч ввезених з-за кордону вживаних легковиків віком до 5 років.

Також впродовж І кварталу 2024 року в Україні було зареєстровано 9,9 тис. вживаних легковиків, виготовлених в США. Це становить 18% від всіх вперше зареєстрованих з січня по березень вживаних авто.