Какие подержанные автомобили из США покупают украинцы

В апреле в Украине было зарегистрировано почти 3,7 тыс. подержанных легковушек из США. Это составляет 19% от всех впервые зарегистрированных в прошлом месяце подержанных автомобилей.

Об этом сообщает "Укравтопром".

Отмечается, что по сравнению с апрелем 2023 года спрос на американцев с пробегом увеличился вдвое.

Наибольшая часть из этого количества (47%) были машины с бензиновыми двигателями.

Электромобили заняли 34% рынка, а гибридным и авто с ГБО принадлежит по 7%.

Остальный сегмент авторынка охватили дизельные авто.

ТОП-5 подержанных авто, изготовленных в США:

1. TESLA Model 3 – 408 ед.;

2. TESLA Model Y – 313 ед.;

3. FORD Escape – 246 ед.;

4. JEEP Cherokee – 232 ед.;

5. VOLKSWAGEN Passat – 210 ед.

Как отметили в "Укравтопроме", средний возраст американцев с пробегом, пополнившим украинский автопарк в прошлом месяце составляет 6 лет.

Рынок подержанных авто

За прошедший месяц украинский автопарк пополнили более 19,8 тыс. подержанных легковушек, ввезенных из-за границы.

Как сообщали в "Укравтопроме", самые большие показатели по регистрации ввезенных из-за границы подержанных легковушек в I квартале продемонстрировали:

Львовская обл. – 6638 ед.;

г.Киев – 4977 ед.;

Киевская обл. – 3635 ед.

Винницкая обл. – 3486 ед.;

Ивано-Франковская обл. – 3179 ед.;

На этих рынках, кроме столицы, самым популярным автомобилем из-за рубежа стал Volkswagen Golf.

В Киеве первенство отдали Volkswagen Passat.

Добавим, что на протяжении I квартала 2024 года украинцы приобрели почти 14 тысяч ввезенных из-за границы подержанных легковушек в возрасте до 5 лет.

Также в течение I квартала 2024 года в Украине было зарегистрировано 9,9 тыс. подержанных легковушек, изготовленных в США. Это составляет 18% от всех впервые зарегистрированных с января по март подержанных автомобилей.