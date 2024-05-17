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Какие подержанные автомобили из США покупают украинцы
В апреле в Украине было зарегистрировано почти 3,7 тыс. подержанных легковушек из США. Это составляет 19% от всех впервые зарегистрированных в прошлом месяце подержанных автомобилей.
Об этом сообщает "Укравтопром".
Отмечается, что по сравнению с апрелем 2023 года спрос на американцев с пробегом увеличился вдвое.
Наибольшая часть из этого количества (47%) были машины с бензиновыми двигателями.Подписывайтесь на Telegram-канал delo.ua
Электромобили заняли 34% рынка, а гибридным и авто с ГБО принадлежит по 7%.
Остальный сегмент авторынка охватили дизельные авто.
ТОП-5 подержанных авто, изготовленных в США:
1. TESLA Model 3 – 408 ед.;
2. TESLA Model Y – 313 ед.;
3. FORD Escape – 246 ед.;
4. JEEP Cherokee – 232 ед.;
5. VOLKSWAGEN Passat – 210 ед.
Как отметили в "Укравтопроме", средний возраст американцев с пробегом, пополнившим украинский автопарк в прошлом месяце составляет 6 лет.
Рынок подержанных авто
За прошедший месяц украинский автопарк пополнили более 19,8 тыс. подержанных легковушек, ввезенных из-за границы.
Как сообщали в "Укравтопроме", самые большие показатели по регистрации ввезенных из-за границы подержанных легковушек в I квартале продемонстрировали:
- Львовская обл. – 6638 ед.;
- г.Киев – 4977 ед.;
- Киевская обл. – 3635 ед.
- Винницкая обл. – 3486 ед.;
- Ивано-Франковская обл. – 3179 ед.;
На этих рынках, кроме столицы, самым популярным автомобилем из-за рубежа стал Volkswagen Golf.
В Киеве первенство отдали Volkswagen Passat.
Добавим, что на протяжении I квартала 2024 года украинцы приобрели почти 14 тысяч ввезенных из-за границы подержанных легковушек в возрасте до 5 лет.
Также в течение I квартала 2024 года в Украине было зарегистрировано 9,9 тыс. подержанных легковушек, изготовленных в США. Это составляет 18% от всех впервые зарегистрированных с января по март подержанных автомобилей.