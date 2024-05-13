Названы самые популярные авто из Китая на украинском рынке

В течение апреля украинцы приобрели почти 1,2 тыс. легковых автомобилей, ввезенных из Китая. Это в полтора раза больше по сравнению с апрелем 2023 года.

Об этом сообщает "Укравтопром".

Отмечается, что автомобили китайского происхождения охватили 15% апрельского рынка новых легковушек.

Из общего количества автомобилей, завезенных из КНР, новых было 845 ед. (+66%), а подержанных – 317 ед. (+17%) ед.

"В сегменте подержанных авто, впервые регистрировавшихся в Украине, доля "китайцев" составляла 1,6%", - отмечают в "Укравтопроме".

Там добавляют, что абсолютное большинство легковушек из КНР были электромобили – 77%.

Самые популярные модели новых легковушек китайского происхождения:

1. VOLKSWAGEN ID.4 – 141 ед.;

2. HONDA M-NV – 72 ед.;

3. NISSAN Ariya – 68 ед.;

4. BYD Song Plus – 52 ед.;

5. CHERY Tiggo 4 Pro – 47 ед.

Самые популярные модели подержанных легковушек из Китая:

1. VOLKSWAGEN ID.4 – 68 ед.;

2. NISSAN Ariya – 42 ед.;

3. TOYOTA BZ4X – 19 ед.;

4. HONDA M-NV – 17 ед.;

5.HONDA eNS1 – 15 ед.

Рынок автомобилей в Украине.

Заметим, что в течение апреля в Украине было зарегистрировано более 5,7 тыс. новых легковых автомобилей, что на 11% больше, чем в прошлом году.

За прошедший месяц украинский автопарк пополнили более 19,8 тыс. подержанных легковушек, ввезенных из-за границы.

По итогам I квартала 2024 года крупнейшими региональными рынками новых легковых автомобилей в Украине были: Киев, Киевская, Днепропетровская, Львовская, и Одесская области.

Напомним, в течение января и февраля на приобретение новых легковых автомобилей украинцы потратили почти 15,8 млрд грн. Около половины этой суммы ушло на покупку автомобилей всего пяти марок.