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Названы самые популярные авто из Китая на украинском рынке
В течение апреля украинцы приобрели почти 1,2 тыс. легковых автомобилей, ввезенных из Китая. Это в полтора раза больше по сравнению с апрелем 2023 года.
Об этом сообщает "Укравтопром".
Отмечается, что автомобили китайского происхождения охватили 15% апрельского рынка новых легковушек.
Из общего количества автомобилей, завезенных из КНР, новых было 845 ед. (+66%), а подержанных – 317 ед. (+17%) ед.Подписывайтесь на Youtube-канал delo.ua
"В сегменте подержанных авто, впервые регистрировавшихся в Украине, доля "китайцев" составляла 1,6%", - отмечают в "Укравтопроме".
Там добавляют, что абсолютное большинство легковушек из КНР были электромобили – 77%.
Самые популярные модели новых легковушек китайского происхождения:
1. VOLKSWAGEN ID.4 – 141 ед.;
2. HONDA M-NV – 72 ед.;
3. NISSAN Ariya – 68 ед.;
4. BYD Song Plus – 52 ед.;
5. CHERY Tiggo 4 Pro – 47 ед.
Самые популярные модели подержанных легковушек из Китая:
1. VOLKSWAGEN ID.4 – 68 ед.;
2. NISSAN Ariya – 42 ед.;
3. TOYOTA BZ4X – 19 ед.;
4. HONDA M-NV – 17 ед.;
5.HONDA eNS1 – 15 ед.
Рынок автомобилей в Украине.
Заметим, что в течение апреля в Украине было зарегистрировано более 5,7 тыс. новых легковых автомобилей, что на 11% больше, чем в прошлом году.
За прошедший месяц украинский автопарк пополнили более 19,8 тыс. подержанных легковушек, ввезенных из-за границы.
По итогам I квартала 2024 года крупнейшими региональными рынками новых легковых автомобилей в Украине были: Киев, Киевская, Днепропетровская, Львовская, и Одесская области.
Напомним, в течение января и февраля на приобретение новых легковых автомобилей украинцы потратили почти 15,8 млрд грн. Около половины этой суммы ушло на покупку автомобилей всего пяти марок.