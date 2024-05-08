Спрос на электромобили в Украине вырос вдвое: самые популярные модели

В течение апреля автопарк Украины пополнили более 4,2 тыс. авто на аккумуляторных источниках питания (BEV). По отношению к апрелю прошлого года спрос на электромобили вырос вдвое.

Об этом сообщает "Укравтопром".

Отмечается, что доля новых машин в регистрациях BEV составила 17% против 21% в апреле 2023г.

"Основную массу зарегистрированных за месяц электромобилей составляли легковые авто - 4141 шт. (новых - 707 шт., б/у - 3434 шт.)", - подчеркивают в "Укравтопроме".

Там добавляют, что среди 79 коммерческих электромобилей новыми были только 4 автомобиля.

Также был зарегистрирован один новый электробус.

ТОП-5 новых электромобилей апреля:

1.VOLKSWAGEN iD.4 – 141 ед.;

2. HONDA M-NV – 72 ед.;

3. NISSAN Ariya – 68 ед.;

4. BYD Song Plus – 49 ед.;

5. MG 4 – 39 ед.

ТОП-5 впервые зарегистрированных в Украине подержанных электромобилей:

1. NISSAN Leaf – 497 ед.;

2. TESLA Model 3 – 414 ед.;

3. TESLA Model Y – 343 ед.;

4. VOLKSWAGEN е-Golf – 253 ед.;

5. HYUNDAI Kona – 205 ед.

Рынок электромобилей в Украине.

За март автопарк Украины пополнили более 4,4 тыс. авто на аккумуляторных источниках питания (BEV). Самым популярным электромобилем на рынке новых авто стал Volkswagen ID.4.

Доля новых машин в регистрациях BEV составила 20%.

Почти 44% новых электромобилей, приобретенных украинцами, были белого цвета.

Рынок автомобилей в Украине

Заметим, что в течение апреля в Украине было зарегистрировано более 5,7 тыс. новых легковых автомобилей, что на 11% больше, чем в прошлом году.

По итогам І квартала 2024 года крупнейшими региональными рынками новых легковых автомобилей в Украине были: Киев, Киевская, Днепропетровская, Львовская, и Одесская области.

Напомним, в течение января и февраля на приобретение новых легковых автомобилей украинцы потратили почти 15,8 млрд грн. Около половины этой суммы ушло на покупку автомобилей всего пяти марок.