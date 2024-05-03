Бензиновые, электромобили или гибриды: какие новые авто покупали украинцы в апреле

В апреле 2024 года автомобили с традиционными двигателями охватили около 71% рынка новых легковых автомобилей. Это почти на 2% меньше, чем в прошлом.

Об этом сообщает "Укравтопром".

Отмечается, что самыми популярными на украинском рынке новых автомобилей остаются модели с бензиновыми двигателями, им принадлежит 46,4% апрельских продаж, что на 2% меньше показателя апреля 2023 года.

В то же время доля дизельных автомобилей почти не изменилась – 24,3%.

Зато заметно увеличилась доля электромобилей с 8,7% до 12,3%.

В то же время доля гибридов уменьшилась с 18% до 16,7%.

На автомобили с ГБО пришлось 0,3% продаж против 0,6% в апреле прошлого года.

Лидерские позиции по сегментам заняли:

Бензиновые автомобили – MAZDA CX5;

Дизельные – RENAULT Duster;

Электро – VOLKSWAGEN ID.4;

Гибридные – TOYOTA RAV-4;

Автомобили с ГБО – HYUNDAI Tucson.

Рынок автомобилей в Украине.

Заметим, что в течение апреля в Украине было зарегистрировано более 5,7 тыс. новых легковых автомобилей, что на 11% больше, чем в прошлом году.

По итогам I квартала 2024 года крупнейшими региональными рынками новых легковых автомобилей в Украине были: Киев, Киевская, Днепропетровская, Львовская, и Одесская области.

Напомним, в течение января и февраля на приобретение новых легковых автомобилей украинцы потратили почти 15,8 млрд грн. Около половины этой суммы ушло на покупку автомобилей всего пяти марок.