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Бензиновые, электромобили или гибриды: какие новые авто покупали украинцы в апреле
В апреле 2024 года автомобили с традиционными двигателями охватили около 71% рынка новых легковых автомобилей. Это почти на 2% меньше, чем в прошлом.
Об этом сообщает "Укравтопром".
Отмечается, что самыми популярными на украинском рынке новых автомобилей остаются модели с бензиновыми двигателями, им принадлежит 46,4% апрельских продаж, что на 2% меньше показателя апреля 2023 года.
В то же время доля дизельных автомобилей почти не изменилась – 24,3%.Подписывайтесь на Youtube-канал delo.ua
Зато заметно увеличилась доля электромобилей с 8,7% до 12,3%.
В то же время доля гибридов уменьшилась с 18% до 16,7%.
На автомобили с ГБО пришлось 0,3% продаж против 0,6% в апреле прошлого года.
Лидерские позиции по сегментам заняли:
- Бензиновые автомобили – MAZDA CX5;
- Дизельные – RENAULT Duster;
- Электро – VOLKSWAGEN ID.4;
- Гибридные – TOYOTA RAV-4;
- Автомобили с ГБО – HYUNDAI Tucson.
Рынок автомобилей в Украине.
Заметим, что в течение апреля в Украине было зарегистрировано более 5,7 тыс. новых легковых автомобилей, что на 11% больше, чем в прошлом году.
По итогам I квартала 2024 года крупнейшими региональными рынками новых легковых автомобилей в Украине были: Киев, Киевская, Днепропетровская, Львовская, и Одесская области.
Напомним, в течение января и февраля на приобретение новых легковых автомобилей украинцы потратили почти 15,8 млрд грн. Около половины этой суммы ушло на покупку автомобилей всего пяти марок.