Сколько новых авто приобрели украинцы в апреле: самые популярные марки

В течение апреля в Украине было зарегистрировано более 5,7 тыс. новых легковых авто, что на 11% больше, чем в прошлом году.

Об этом сообщает Укравтопром.

Отмечается, что по отношению к предыдущему месяцу потребительская активность на авторынке упала на 14%.

По данным "Укравтопрома", лидерство на рынке удерживает японская марка Toyota – 856 регистраций.

Второй по количеству полученных номеров (536 шт.) остается Renault.

Volkswagen закончил месяц с показателем 468 проданных авто, поднявшись на третье место рейтинга.

Также в ТОП-5 апреля попали BMW с результатом 405 ед, и Skoda – 317 авто.

"Бестселлером на украинском рынке новых легковушек остается компактный кроссовер RENAULT Duster, апрельская реализация которого составляла - 484 ед", - подчеркнули в "Укравтопроме".

Там добавили, что всего с начала года украинцы приобрели 22,2 тыс. новых легковых авто, что на 35% больше, чем за аналогичный период 2023 года.

Рынок автомобилей в Украине.

В марте 2024 года в Украине было реализовано почти 6,7 тысячи новых легковых авто, что в полтора раза больше чем в прошлом году.

На украинском рынке самыми популярными остаются модели с бензиновыми двигателями, им принадлежит 45,5% мартовских продаж новых авто, что на 3,5% меньше, чем в прошлом. Доля гибридов уменьшилась с 18% до 13,5%.

В марте 2024 года компактный кроссовер RENAULT Duster занял лидерскую позицию на украинском рынке новых легковушек.

По итогам I квартала 2024 года крупнейшими региональными рынками новых легковых автомобилей в Украине были: Киев, Киевская, Днепропетровская, Львовская, и Одесская области.

Напомним, в течение января и февраля на приобретение новых легковых автомобилей украинцы потратили почти 15,8 млрд грн. Около половины этой суммы ушло на покупку автомобилей всего пяти марок.

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