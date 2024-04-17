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Какие цвета выбирают украинцы при покупке новых авто
Автомобили белого цвета имеют наибольший спрос среди украинских водителей. Из реализуемых в I кв. 2024 г. новых легковушек 36% были белого цвета.
Об этом сообщает "Укравтопром".
Отмечается, что лидерство в команде белых завоевал RENAULT Duster.
Серый оказался вторым по популярности – почти треть из зарегистрированных новых авто.Подписывайтесь на Telegram-канал delo.ua
Наиболее многочисленным из них стал компактный кроссовер RENAULT Duster.
Автомобили классического черного цвета выбрали 15% покупателей, и это третий результат.
В этой расцветке чаще других регистрировались автомобили модели TOYOTA Land Cruiser Prado .
На автомобиле в синем цвете свой выбор остановили 9% автомобилистов.
Первенство среди синих у SKODA Scala.
Замыкает пятерку самых популярных цветов на украинском рынке новых легковушек – красный (3%). А лидер среди них – MAZDA CX5.
Рынок автомобилей в Украине.
В марте 2024 года в Украине было реализовано почти 6,7 тысячи новых легковых авто, что в полтора раза больше чем в прошлом году.
На украинском рынке самыми популярными остаются модели с бензиновыми двигателями, им принадлежит 45,5% мартовских продаж новых авто, что на 3,5% меньше, чем в прошлом. Доля гибридов уменьшилась с 18% до 13,5%.
В марте 2024 года компактный кроссовер RENAULT Duster занял лидерскую позицию на украинском рынке новых легковушек.
По итогам I квартала 2024 года крупнейшими региональными рынками новых легковых автомобилей в Украине были: Киев, Киевская, Днепропетровская, Львовская и Одесская области.
Напомним, в течение января и февраля на приобретение новых легковых автомобилей украинцы потратили почти 15,8 млрд грн. Около половины этой суммы ушло на покупку автомобилей всего пяти марок.