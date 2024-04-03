Бензиновые, дизельные или гибриды: какие новые авто покупали украинцы в марте

В марте 2024 года автомобили с традиционными двигателями охватили 72,5% рынка новых легковых автомобилей, что на 2,5% больше, чем в прошлом году.

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Об этом сообщает "Укравтопром".

Отмечается, что на украинском рынке наиболее популярными остаются модели с бензиновыми двигателями, им принадлежит 45,5% мартовских продаж новых авто, что на 3,5% меньше, чем в прошлом.

В то же время доля дизельных автомобилей увеличилась на 6% – до 27%.

Также увеличилась доля электромобилей с 11 до 13,5%.

Зато доля гибридов уменьшилась с 18% до 13,5%.

Как отмечают в "Укравтопроме", на автомобили с ГБО пришлось 0,5% продаж против 1% в марте прошлого года.

Лидерские позиции по сегментам заняли:

Бензиновые автомобили – RENAULT Duster;

Дизельные – RENAULT Duster;

Электро – VOLKSWAGEN ID.4;

Гибридные – TOYOTA RAV-4;

Автомобили с ГБО – HYUNDAI Tucson.

Заметим, в марте 2024 года в Украине было реализовано почти 6,7 тысячи новых легковых авто, что в полтора раза больше чем в прошлом году.

В марте 2024 года, как и в прошлом году, компактный кроссовер RENAULT Duster занял лидерскую позицию на украинском рынке новых легковушек.

Напомним, в течение января и февраля на приобретение новых легковых автомобилей украинцы потратили почти 15,8 млрд грн. Около половины этой суммы ушло на покупку автомобилей всего пяти марок.

Источник фото: ua.depositphotos.com