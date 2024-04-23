Какие дизельные авто самые популярные среди украинцев: топ-5 моделей

В I квартале 2024 года автопарк Украины пополнили более 19 тыс. автомобилей с дизельными двигателями. Это на 19% больше, чем в прошлом году.

Об этом сообщает "Укравтопром".

Отмечается, что из этого количества 4,2 тыс. новых автомобилей (+84%) и 14,8 тыс. ед. б/у, ввозимых из-за границы (+8%).

Как подчеркивают в "Укравтопроме", на рынке новых легковушек дизельные авто охватили четверть продаж (в I кв. 2023 их доля была 20%).

Среди ввезенных подержанных авто доля дизельных машин составила 27%, против 35% в прошлом году.

ТОП-5 моделей новых дизельных легковушек:

1. RENAULT Duster – 1505 ед.;

2. TOYOTA Land Cruiser Prado – 298 ед.;

3. TOYOTA Hilux – 273 ед.;

4. VOLKSWAGEN Touareg – 198 ед.;

5. SKODA Kodiaq – 171 ед.

ТОП-5 импортируемых подержанных дизельных авто:

1. RENAULT Megane – 1309 ед.;

2. SKODA Octavia – 1052 ед.;

3. VOLKSWAGEN Passat – 1040 ед.;

4. NISSAN Qashqai – 757 ед.;

5. VOLKSWAGEN Golf – 525 ед.

Рынок автомобилей в Украине.

В марте 2024 года в Украине было реализовано почти 6,7 тысячи новых легковых авто, что в полтора раза больше чем в прошлом году.

За прошедший месяц украинский автопарк пополнили более 21 тыс. подержанных легковых автомобилей, которые были ввезены из-за границы. По сравнению с мартом 2023 года регистрация таких авто увеличилась почти в полтора раза.

На украинском рынке самыми популярными остаются модели с бензиновыми двигателями, им принадлежит 45,5% мартовских продаж новых авто, что на 3,5% меньше, чем в прошлом. Доля гибридов уменьшилась с 18% до 13,5%.

В марте 2024 года компактный кроссовер RENAULT Duster занял лидерскую позицию на украинском рынке новых легковушек.

По итогам I квартала 2024 года крупнейшими региональными рынками новых легковых автомобилей в Украине были: Киев, Киевская, Днепропетровская, Львовская, и Одесская области.

Напомним, в течение января и февраля на приобретение новых легковых автомобилей украинцы потратили почти 15,8 млрд грн. Около половины этой суммы ушло на покупку автомобилей всего пяти марок.