Які дизельні авто найпопулярніші серед українців: топ-5 моделей

У І кварталі 2024 року автопарк України поповнили понад 19 тис. авто з дизельними двигунами. Це на 19% більше, ніж торік.

Про це повідомляє "Укравтопром".

Зазначається, що з цієї кількості 4,2 тис. нових авто (+84%) та 14,8 тис. од. вживаних, ввезених з-за кордону (+8%).

Як зауважують в "Укравтопромі", на ринку нових легковиків дизельні авто охопили чверть продажів (у І кв. 2023 року їх частка була 20%).

Серед ввезених вживаних авто частка дизельних машин становила 27%, проти 35% торік.

ТОП-5 моделей нових дизельних легковиків:

1. RENAULT Duster - 1505 од.;

2. TOYOTA Land Cruiser Prado - 298 од.;

3. TOYOTA Hilux - 273 од.;

4. VOLKSWAGEN Touareg - 198 од.;

5. SKODA Kodiaq - 171 од.

ТОП-5 імпортованих вживаних дизельних авто:

1. RENAULT Megane - 1309 од.;

2. SKODA Octavia - 1052 од.;

3. VOLKSWAGEN Passat - 1040 од.;

4. NISSAN Qashqai - 757 од.;

5. VOLKSWAGEN Golf - 525 од.

Ринок авто в Україні

У березні 2024 року в Україні було реалізовано майже 6,7 тисяч нових легкових авто, що у півтора раза більше ніж торік.

Впродовж минулого місяця український автопарк поповнили більше 21 тис. вживаних легковиків, що були ввезені з-за кордону. У порівнянні з березнем 2023 року реєстрації таких авто збільшились майже у півтора раза.

На українському ринку найпопулярнішими залишаються моделі з бензиновими двигунами, їм належить 45,5% березневих продажів нових авто, що на 3,5 % менше ніж торік. Натомість частка гібридів зменшилась з 18% до 13,5%

У березні 2024 року компактний кросовер RENAULT Duster посів лідерську позицію на українському ринку нових легковиків.

За підсумками І кварталу 2024 року найбільшими регіональними ринками нових легкових авто в Україні були: місто Київ, Київська, Дніпропетровська, Львівська, та Одеська області.

Нагадаємо, протягом січня та лютого на придбання нових легкових авто українці витратили майже 15,8 млрд грн. Близько половини цієї суми пішло на придбання автомобілів всього п’яти марок.