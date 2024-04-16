Авто з бензиновими двигунами: найпопулярніші моделі першого кварталу

У першому кварталі 2024 року популярність бензинових автомобілів серед українців продовжує зростати. Автопарк України поповнився понад 7,1 тисячею нових бензинових авто, що на 24% більше порівняно з минулим роком.

Про це повідомляє асоціація Укравтопром.

Бензинові автомобілі зайняли 43% ринку нових легковиків, хоча їхня ринкова частка зменшилась на 8 відсоткових пунктів у порівнянні з першим кварталом 2023 року.

Кросовер TOYOTA RAV-4 виборов лідерство серед нових бензинових автомобілів.

Також у ТОП-10 популярних моделей входять:

TOYOTA RAV-4 - 504 одиниці; RENAULT Duster - 489 одиниць; MAZDA CX5 - 420 одиниць; KIA Sportage - 392 одиниці; SKODA Scala - 344 одиниці; HYUNDAI Tucson - 297 одиниць; SKODA Octavia - 266 одиниць; SUZUKI SX4 - 257 одиниць; PEUGEOT Landtrek - 230 одиниць; SUZUKI Vitara - 228 одиниць.

Ринок авто в Україні

У березні 2024 року в Україні було реалізовано майже 6,7 тисяч нових легкових авто, що у півтора раза більше ніж торік.

На українському ринку найпопулярнішими залишаються моделі з бензиновими двигунами, їм належить 45,5% березневих продажів нових авто, що на 3,5 % менше ніж торік. Натомість частка гібридів зменшилась з 18% до 13,5%

У березні 2024 року компактний кросовер RENAULT Duster посів лідерську позицію на українському ринку нових легковиків.

За підсумками І кварталу 2024 року найбільшими регіональними ринками нових легкових авто в Україні були: місто Київ, Київська, Дніпропетровська, Львівська, та Одеська області.

Нагадаємо, протягом січня та лютого на придбання нових легкових авто українці витратили майже 15,8 млрд грн. Близько половини цієї суми пішло на придбання автомобілів всього п’яти марок.

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