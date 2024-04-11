Названо найпопулярніші гібридні авто серед українців

У І кварталі 2024 року автопарк України поповнили понад 4,7 тис. гібридних легкових авто (HEV i PHEV). Це на 59% більше, ніж торік.

Про це повідомляє "Укравтопром".

Зазначається, що частка нових авто серед гібридів становила 51%.

В сегменті нових легкових авто лідером ринку гібридів став TOYOTA RAV-4 (480 од.)

Другий результат у TOYOTA Camry (221од.)

Третім за популярністю був NISSAN Qashqai (164 од.)

В реєстраціях імпортованих вживаних авто з гібридними силовими установками першість у FORD Fusion US (255 шт.)

Також у лідерській трійці CHEVROLET Volt (138 од.) та TOYOTA Prius (136 од.).

Ринок авто в Україні

У березні 2024 року в Україні було реалізовано майже 6,7 тисяч нових легкових авто, що у півтора раза більше ніж торік.

На українському ринку найпопулярнішими залишаються моделі з бензиновими двигунами, їм належить 45,5% березневих продажів нових авто, що на 3,5 % менше ніж торік. Натомість частка гібридів зменшилась з 18% до 13,5%

У березні 2024 року компактний кросовер RENAULT Duster посів лідерську позицію на українському ринку нових легковиків.

Нагадаємо, протягом січня та лютого на придбання нових легкових авто українці витратили майже 15,8 млрд грн. Близько половини цієї суми пішло на придбання автомобілів всього п’яти марок.