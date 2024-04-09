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Які електромобілі купували українці у березні
За березень автопарк України поповнили понад 4,4 тис авто на акумуляторних джерелах живлення (BEV). Найпопулярнішим електромобілем на ринку нових авто став VOLKSWAGEN ID.4.
Про це повідомляє "Укравтопром".
Зазначається, що відносно торішнього березня попит на електромобілі в Україні зріс у 2,3 раза.
Частка нових машин в реєстраціях BEV склала 20%.Підписуйтеся на YouTube-канал delo.ua
"Основну масу зареєстрованих за місяць електромобілів становили легкові авто - 4337 шт. (нових – 900 шт., уживаних – 3437 шт.)", - зауважують в "Укравтопромі".
Там додають, що серед 83 комерційних електромобілів новими були лише 5 авто.
ТОП-5 нових електромобілів березня:
1. VOLKSWAGEN ID.4 - 207 од.;
2. BYD Song Plus - 112 од.;
3. HONDA eNS1 - 79 од.;
4. HONDA M-NV - 70 од.;
5. NISSAN Ariya - 68 од.
ТОП-5 вперше зареєстрованих в Україні вживаних електромобілів:
1. NISSAN Leaf - 546 од.;
2. TESLA Model 3 - 456 од.;
3. TESLA Model Y - 349 од.;
4. VOLKSWAGEN e-Golf - 246 од.;
5. TESLA Model S - 192 од.
Ринок електромобілів в Україні
У лютому український автопарк поповнили 3924 авто на акумуляторних джерелах живлення (BEV).
Найчастіше електромобілі купують на Київщині та Львівщині, а найпопулярнішим електромобілем серед українців став VOLKSWAGEN ID.4.
Майже 44% нових електромобілів, які придбали українці, були білого кольору.