Які електромобілі купували українці у березні

За березень автопарк України поповнили понад 4,4 тис авто на акумуляторних джерелах живлення (BEV). Найпопулярнішим електромобілем на ринку нових авто став VOLKSWAGEN ID.4.

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Про це повідомляє "Укравтопром".

Зазначається, що відносно торішнього березня попит на електромобілі в Україні зріс у 2,3 раза.

Частка нових машин в реєстраціях BEV склала 20%.

"Основну масу зареєстрованих за місяць електромобілів становили легкові авто - 4337 шт. (нових – 900 шт., уживаних – 3437 шт.)", - зауважують в "Укравтопромі".

Там додають, що серед 83 комерційних електромобілів новими були лише 5 авто.

ТОП-5 нових електромобілів березня:

1. VOLKSWAGEN ID.4 - 207 од.;

2. BYD Song Plus - 112 од.;

3. HONDA eNS1 - 79 од.;

4. HONDA M-NV - 70 од.;

5. NISSAN Ariya - 68 од.

ТОП-5 вперше зареєстрованих в Україні вживаних електромобілів:

1. NISSAN Leaf - 546 од.;

2. TESLA Model 3 - 456 од.;

3. TESLA Model Y - 349 од.;

4. VOLKSWAGEN e-Golf - 246 од.;

5. TESLA Model S - 192 од.

Ринок електромобілів в Україні

У лютому український автопарк поповнили 3924 авто на акумуляторних джерелах живлення (BEV).

Найчастіше електромобілі купують на Київщині та Львівщині, а найпопулярнішим електромобілем серед українців став VOLKSWAGEN ID.4.

Майже 44% нових електромобілів, які придбали українці, були білого кольору.