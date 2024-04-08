Українці у березні завезли у півтора раза більше вживаних авто з-за кордону: найпопулярніші моделі

Впродовж минулого місяця український автопарк поповнили більше 21 тис. вживаних легковиків, що були ввезені з-за кордону. У порівнянні з березнем 2023 року реєстрації таких авто збільшились майже у півтора раза.

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Про це повідомляє "Укравтопром".

Зазначається, що найбільша частка в цьому сегменті авторинку належала бензиновим авто – 48%.

Далі йдуть:

дизельні – 25%;

електромобілі – 16%; ▫️

авто з ГБО – 6%;

гібриди – 5%.



Лідером реєстрацій, серед ввезеного секонд-хенду, в березні став Volkswagen Golf.

ТОП - 10 найпопулярніших моделей березня:

1. VOLKSWAGEN Golf - 1146 од.;

2. RENAULT Megane - 969 од.;

3. SKODA Octavia - 763 од.;

4. VOLKSWAGEN Passat - 653 од.;

5. NISSAN Leaf - 546 од.;

6. VOLKSWAGEN Tiguan - 544 од.;

7. NISSAN Rogue - 523 од.;

8. AUDI Q5 - 477 од.;

9. TESLA Model 3 - 456 од.;

10 AUDI A4 - 401 од.

Як підкреслили в "Укравтопромі", середній вік вживаних машин, що у березні перейшли на українські номери, становить 9,4 року.

"Всього з початку року свою першу реєстрацію в Україні пройшли 55,5 тис. уживаних легковиків, що на 42% більше, ніж за аналогічний період 2023 року", - повідомили в "Укравтопромі".

Ринок вживаних авто

Зауважимо, протягом березня на внутрішньому ринку України було зареєстровано 86,4 тисячі транзакцій купівлі-продажу вживаних легкових автомобілів, що на 7,3% перевищує показники березня 2023 року, але є на 0,7% менше порівняно з лютим 2024 року.

Нагадаємо, впродовж лютого український автопарк поповнили більше 17,8 тис. вживаних легковиків, що були ввезені з-за кордону. Лідером реєстрацій серед ввезеного секонд-хенду став Volkswagen Golf. Найбільша частка в цьому сегменті авторинку належала бензиновим авто – 48%.

Додамо, що понад ¾ від всіх легковиків, що у минулому році поповнили вітчизняний автопарк були вживані авто, ввезені з-за кордону. За 12 місяців 2023 року українці придбали 214,4 тис. таких авто.