У лютому українці придбали понад 17,8 тисяч вживаних авто: найпопулярніші моделі

Впродовж лютого український автопарк поповнили більше 17,8 тис. вживаних легковиків, що були ввезені з-за кордону. Лідером реєстрацій серед ввезеного секонд-хенду став Volkswagen Golf.

Про це повідомляє "Укравтопром".

Зазначається, що у порівнянні з лютим 2023 року реєстрації вживаних авто збільшились на третину.

За даними "Укравтопрому", найбільша частка в цьому сегменті авторинку належала бензиновим авто – 48%.

Далі йдуть:

дизельні – 27%;

електромобілі – 16%;

авто з ГБО – 5%;

гібриди – 4%.

Лідером реєстрацій серед ввезеного секонд-хенду став Volkswagen Golf.

ТОП - 10 найпопулярніших моделей лютого:

1. VOLKSWAGEN Golf - 963 од.;

2. RENAULT Megane - 806 од.;

3. SKODA Octavia - 688 од.;

4. VOLKSWAGEN Passat - 572 од.;

5. VOLKSWAGEN Tiguan - 451 од.;

6. NISSAN Leaf - 416 од.;

7. NISSAN Rogue - 414 од.;

8. AUDI Q5 - 409 од.;

9. TESLA Model 3 - 380 од.;

10. AUDI A4 - 349 од.

"Середній вік вживаних машин, що у лютому перейшли на українські номери, становить 9,4 року", -підкреслили в "Укравтопромі".

Там додали, що всього з початку року свою першу реєстрацію в Україні пройшли 34,5 тис. уживаних легкових автомобілів, ввезених з-за кордону, що на 38% більше, ніж за аналогічний період 2023 року.

Нагадаємо, за даними "Укравтопром", за 12 місяців 2023 року українці придбали 214,4 тис. вживаних авто.