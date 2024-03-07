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У лютому українці придбали понад 17,8 тисяч вживаних авто: найпопулярніші моделі
Впродовж лютого український автопарк поповнили більше 17,8 тис. вживаних легковиків, що були ввезені з-за кордону. Лідером реєстрацій серед ввезеного секонд-хенду став Volkswagen Golf.
Про це повідомляє "Укравтопром".
Зазначається, що у порівнянні з лютим 2023 року реєстрації вживаних авто збільшились на третину.
За даними "Укравтопрому", найбільша частка в цьому сегменті авторинку належала бензиновим авто – 48%.Підписуйтеся на YouTube-канал delo.ua
Далі йдуть:
- дизельні – 27%;
- електромобілі – 16%;
- авто з ГБО – 5%;
- гібриди – 4%.
Лідером реєстрацій серед ввезеного секонд-хенду став Volkswagen Golf.
ТОП - 10 найпопулярніших моделей лютого:
1. VOLKSWAGEN Golf - 963 од.;
2. RENAULT Megane - 806 од.;
3. SKODA Octavia - 688 од.;
4. VOLKSWAGEN Passat - 572 од.;
5. VOLKSWAGEN Tiguan - 451 од.;
6. NISSAN Leaf - 416 од.;
7. NISSAN Rogue - 414 од.;
8. AUDI Q5 - 409 од.;
9. TESLA Model 3 - 380 од.;
10. AUDI A4 - 349 од.
"Середній вік вживаних машин, що у лютому перейшли на українські номери, становить 9,4 року", -підкреслили в "Укравтопромі".
Там додали, що всього з початку року свою першу реєстрацію в Україні пройшли 34,5 тис. уживаних легкових автомобілів, ввезених з-за кордону, що на 38% більше, ніж за аналогічний період 2023 року.
Нагадаємо, за даними "Укравтопром", за 12 місяців 2023 року українці придбали 214,4 тис. вживаних авто.