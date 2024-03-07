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В феврале украинцы приобрели более 17,8 тысячи подержанных авто: самые популярные модели
В течение февраля украинский автопарк пополнили более 17,8 тыс. подержанных легковушек, ввезенных из-за границы. Лидером регистраций среди ввезенного секонд-хенда стал Volkswagen Golf.
Об этом сообщает "Укравтопром".
Отмечается, что по сравнению с февралем 2023 года регистрации подержанных автомобилей увеличились на треть.
По данным "Укравтопрома", наибольшая доля в этом сегменте авторынка принадлежала бензиновым авто – 48%.Подписывайтесь на Youtube-канал delo.ua
Дальше идут:
- дизельные – 27%;
- электромобили – 16%;
- авто с ГБО – 5%;
- гибриды – 4%.
Лидером регистраций среди ввезенного секонд-хенда стал Volkswagen Golf.
ТОП - 10 самых популярных моделей февраля:
1. VOLKSWAGEN Golf – 963 ед.;
2. RENAULT Megane – 806 ед.;
3. SKODA Octavia – 688 ед.;
4. VOLKSWAGEN Passat – 572 ед.;
5. VOLKSWAGEN Tiguan – 451 ед.;
6. NISSAN Leaf – 416 ед.;
7. NISSAN Rogue – 414 ед.;
8. AUDI Q5 – 409 ед.;
9. TESLA Model 3 – 380 ед.;
10. AUDI A4 – 349 ед.
"Средний возраст подержанных машин, перешедших в феврале на украинские номера, составляет 9,4 года", - подчеркнули в "Укравтопроме".
Там добавили, что всего с начала года свою первую регистрацию в Украине прошли 34,5 тыс. легковых автомобилей, ввезенных из-за рубежа, что на 38% больше, чем за аналогичный период 2023 года.
Напомним, по данным "Укравтопром", за 12 месяцев 2023 украинцы приобрели 214,4 тыс. подержанных авто.