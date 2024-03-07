В феврале украинцы приобрели более 17,8 тысячи подержанных авто: самые популярные модели

В течение февраля украинский автопарк пополнили более 17,8 тыс. подержанных легковушек, ввезенных из-за границы. Лидером регистраций среди ввезенного секонд-хенда стал Volkswagen Golf.

Об этом сообщает "Укравтопром".

Отмечается, что по сравнению с февралем 2023 года регистрации подержанных автомобилей увеличились на треть.

По данным "Укравтопрома", наибольшая доля в этом сегменте авторынка принадлежала бензиновым авто – 48%.

Дальше идут:

дизельные – 27%;

электромобили – 16%;

авто с ГБО – 5%;

гибриды – 4%.

Лидером регистраций среди ввезенного секонд-хенда стал Volkswagen Golf.

ТОП - 10 самых популярных моделей февраля:

1. VOLKSWAGEN Golf – 963 ед.;

2. RENAULT Megane – 806 ед.;

3. SKODA Octavia – 688 ед.;

4. VOLKSWAGEN Passat – 572 ед.;

5. VOLKSWAGEN Tiguan – 451 ед.;

6. NISSAN Leaf – 416 ед.;

7. NISSAN Rogue – 414 ед.;

8. AUDI Q5 – 409 ед.;

9. TESLA Model 3 – 380 ед.;

10. AUDI A4 – 349 ед.

"Средний возраст подержанных машин, перешедших в феврале на украинские номера, составляет 9,4 года", - подчеркнули в "Укравтопроме".

Там добавили, что всего с начала года свою первую регистрацию в Украине прошли 34,5 тыс. легковых автомобилей, ввезенных из-за рубежа, что на 38% больше, чем за аналогичный период 2023 года.

Напомним, по данным "Укравтопром", за 12 месяцев 2023 украинцы приобрели 214,4 тыс. подержанных авто.