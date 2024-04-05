Продажі авто в корпоративному сегменті авторинку зросли на 95%: найпопулярніші моделі

У березні український автопарк поповнили близько 6,7 тис. нових легкових авто. З цієї кількості 64% легковиків було реалізовано приватним клієнтам, а 36% придбали юридичні особи.

Забезпечте стрімке зростання та масштабування компанії у 2024-му! Отримайте алгоритм дій на Business Wisdom Summit. 10 квітня управлінці Арсенал Страхування, Uklon, TERWIN, Епіцентр та інших великих компаній поділяться перевіреними бізнес-рішеннями, які сприяють розвитку бізнесу під час війни. Забронювати участь

Про це повідомляє "Укравтопром".

Зазначається, що у порівнянні з березнем 2023 року продажі нових легковиків в приватному сегменті авторинку зросли на 29%, а у корпоративному – на 95%.

ТОП-5 авто у приватному сегменті

Купуючи нові легкові авто приватні покупці віддавали перевагу таким моделям:

1.TOYOTA RAV-4 - 340 од.;

2. KIA Sportage - 212 од.;

3. VOLKSWAGEN ID.4 - 194 од.;

4. RENAULT Duster - 179 од.;

5. MAZDA CX5 - 162 од.

ТОП-5 авто у корпоративному сегменті

У юридичних осіб найбільшим попитом користувались:

1. RENAULT Duster - 741 од.;

2. PEUGEOT Landtrek - 214 од.;

3. SKODA Octavia - 111 од.;

4. TOYOTA Hilux - 102 од.;

5. TOYOTA RAV-4 - 75 од.

Зауважимо, у березні 2024 року в Україні було реалізовано майже 6,7 тисяч нових легкових авто, що у півтора раза більше ніж торік.

У березні 2024 року, як і торік, компактний кросовер RENAULT Duster посів лідерську позицію на українському ринку нових легковиків.

Нагадаємо, протягом січня та лютого на придбання нових легкових авто українці витратили майже 15,8 млрд грн. Близько половини цієї суми пішло на придбання автомобілів всього п’яти марок.