Продажи авто в корпоративном сегменте авторынка выросли на 95%: самые популярные модели

В марте украинский автопарк пополнили около 6,7 тыс. новых легковых автомобилей. Из этого количества 64% легковых автомобилей было реализовано частным клиентам, а 36% приобрели юридические лица.

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Об этом сообщает "Укравтопром".

Отмечается, что по сравнению с мартом 2023 продажи легковых автомобилей в частном сегменте авторынка выросли на 29%, а в корпоративном – на 95%.

ТОП-5 авто в частном сегменте

Покупая новые легковые авто частные покупатели предпочитали следующие модели:

1.TOYOTA RAV-4 – 340 ед.;

2. KIA Sportage – 212 ед.;

3. VOLKSWAGEN ID.4 – 194 ед.;

4. RENAULT Duster – 179 ед.;

5. MAZDA CX5 – 162 ед.

ТОП-5 авто в корпоративном сегменте

У юридических лиц наибольшим спросом пользовались:

1. RENAULT Duster – 741 ед.;

2. PEUGEOT Landtrek – 214 ед.;

3. SKODA Octavia – 111 ед.;

4. TOYOTA Hilux – 102 ед.;

5. TOYOTA RAV-4 – 75 ед.

Заметим, в марте 2024 года в Украине было реализовано почти 6,7 тысячи новых легковых авто, что в полтора раза больше чем в прошлом году.

В марте 2024 года, как и в прошлом году, компактный кроссовер RENAULT Duster занял лидерскую позицию на украинском рынке новых легковушек.

Напомним, в течение января и февраля на приобретение новых легковых автомобилей украинцы потратили почти 15,8 млрд грн. Около половины этой суммы ушло на покупку автомобилей всего пяти марок.