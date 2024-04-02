Названо бестселери березня на українському ринку нових авто: ТОП-10 моделей

У березні 2024 року, як і торік, компактний кросовер RENAULT Duster посів лідерську позицію на українському ринку нових легковиків.

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Про це повідомляє "Укравтопром".

Зазначається, що до ТОП-10 моделей нових авто у березні потрапили сім кросоверів, один позашляховик, один ліфтбек та один пікап.

"За рахунок десяти найпопулярніших моделей було сформовано майже 42% березневого ринку нових легковиків", - підкреслили в "Укравтопромі".

Десятка бестселерів березня 2024 року:

1. RENAULT Duster - 920 од.;

2. TOYOTA RAV-4 - 415 од.;

3. KIA Sportage - 223 од.;

4. PEUGEOT Landtrek - 216 од.;

5. VOLKSWAGEN ID.4 - 207 од.;

6. HYUNDAI Tucson - 185 од.;

7. MAZDA CX5 - 172 од.;

8. TOYOTA Land Cruiser Prado - 160 од.;

9. SKODA Octavia - 159 од.;

10. BYD Song Plus - 117 од.

Зауважимо, у березні 2024 року в Україні було реалізовано майже 6,7 тисяч нових легкових авто, що у півтора раза більше ніж торік.

Нагадаємо, протягом січня та лютого на придбання нових легкових авто українці витратили майже 15,8 млрд грн. Близько половини цієї суми пішло на придбання автомобілів всього п’яти марок.