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Авто с бензиновыми двигателями: самые популярные модели первого квартала
В первом квартале 2024 года популярность бензиновых автомобилей украинцев продолжает расти. Автопарк Украины пополнился более 7,1 тысяч новых бензиновых авто, что на 24% больше по сравнению с прошлым годом.
Об этом сообщает ассоциация Укравтопром.
Бензиновые автомобили заняли 43% рынка новых легковых автомобилей, хотя их рыночная доля уменьшилась на 8 процентных пунктов по сравнению с первым кварталом 2023 года.
Кроссовер TOYOTA RAV-4 завоевал лидерство среди новых бензиновых автомобилей.Подписывайтесь на Telegram-канал delo.ua
Также в ТОП-10 популярных моделей входят:
- TOYOTA RAV-4 – 504 единицы;
- RENAULT Duster – 489 единиц;
- MAZDA CX5 – 420 единиц;
- KIA Sportage – 392 единицы;
- SKODA Scala – 344 единицы;
- HYUNDAI Tucson – 297 единиц;
- SKODA Octavia – 266 единиц;
- SUZUKI SX4 – 257 единиц;
- PEUGEOT Landtrek – 230 единиц;
- SUZUKI Vitara – 228 единиц.
Рынок автомобилей в Украине
В марте 2024 года в Украине было реализовано почти 6,7 тысячи новых легковых авто, что в полтора раза больше чем в прошлом году.
На украинском рынке самыми популярными остаются модели с бензиновыми двигателями, им принадлежит 45,5% мартовских продаж новых авто, что на 3,5% меньше, чем в прошлом. Доля гибридов уменьшилась с 18% до 13,5%.
В марте 2024 года компактный кроссовер RENAULT Duster занял лидерскую позицию на украинском рынке новых легковушек.
По итогам I квартала 2024 года крупнейшими региональными рынками новых легковых автомобилей в Украине были: Киев, Киевская, Днепропетровская, Львовская и Одесская области.
Напомним, в течение января и февраля на приобретение новых легковых автомобилей украинцы потратили почти 15,8 млрд грн. Около половины этой суммы ушло на покупку автомобилей всего пяти марок.
Источник фото: ua.depositphotos.com