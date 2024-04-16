Авто с бензиновыми двигателями: самые популярные модели первого квартала

В первом квартале 2024 года популярность бензиновых автомобилей украинцев продолжает расти. Автопарк Украины пополнился более 7,1 тысяч новых бензиновых авто, что на 24% больше по сравнению с прошлым годом.

Об этом сообщает ассоциация Укравтопром.

Бензиновые автомобили заняли 43% рынка новых легковых автомобилей, хотя их рыночная доля уменьшилась на 8 процентных пунктов по сравнению с первым кварталом 2023 года.

Кроссовер TOYOTA RAV-4 завоевал лидерство среди новых бензиновых автомобилей.

Также в ТОП-10 популярных моделей входят:

TOYOTA RAV-4 – 504 единицы; RENAULT Duster – 489 единиц; MAZDA CX5 – 420 единиц; KIA Sportage – 392 единицы; SKODA Scala – 344 единицы; HYUNDAI Tucson – 297 единиц; SKODA Octavia – 266 единиц; SUZUKI SX4 – 257 единиц; PEUGEOT Landtrek – 230 единиц; SUZUKI Vitara – 228 единиц.

Рынок автомобилей в Украине

В марте 2024 года в Украине было реализовано почти 6,7 тысячи новых легковых авто, что в полтора раза больше чем в прошлом году.

На украинском рынке самыми популярными остаются модели с бензиновыми двигателями, им принадлежит 45,5% мартовских продаж новых авто, что на 3,5% меньше, чем в прошлом. Доля гибридов уменьшилась с 18% до 13,5%.

В марте 2024 года компактный кроссовер RENAULT Duster занял лидерскую позицию на украинском рынке новых легковушек.

По итогам I квартала 2024 года крупнейшими региональными рынками новых легковых автомобилей в Украине были: Киев, Киевская, Днепропетровская, Львовская и Одесская области.

Напомним, в течение января и февраля на приобретение новых легковых автомобилей украинцы потратили почти 15,8 млрд грн. Около половины этой суммы ушло на покупку автомобилей всего пяти марок.

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