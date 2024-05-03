Бензинові, електромобілі чи гібриди: які нові авто купували українці у квітні

У квітні 2024 року автомобілі з традиційними двигунами охопили близько 71% ринку нових легковиків. Це майже на 2 % менше, ніж торік.

Про це повідомляє "Укравтопром".

Зазначається, що найпопулярнішими на українському ринку нових авто залишаються моделі з бензиновими двигунами, їм належить 46,4% квітневих продажів, що на 2 % менше показника квітня 2023 року.

Водночас частка дизельних авто майже не змінилась – 24,3%.

Натомість помітно збільшилась частка електромобілів з 8,7% до 12,3%.

У той же час, частка гібридів зменшилась з 18% до 16,7%.

На автомобілі з ГБО припало 0,3% продажів, проти 0,6% у квітні минулого року.

Лідерські позиції за сегментами посіли:

Бензинові авто – MAZDA CX5;

Дизельні – RENAULT Duster;

Електро – VOLKSWAGEN ID.4;

Гібридні – TOYOTA RAV-4;

Авто з ГБО – HYUNDAI Tucson.

Ринок авто в Україні

Зауважимо, що впродовж квітня в Україні було зареєстровано понад 5,7 тис. нових легкових авто, що на 11% більше ніж торік.

За підсумками І кварталу 2024 року найбільшими регіональними ринками нових легкових авто в Україні були: місто Київ, Київська, Дніпропетровська, Львівська, та Одеська області.

Нагадаємо, протягом січня та лютого на придбання нових легкових авто українці витратили майже 15,8 млрд грн. Близько половини цієї суми пішло на придбання автомобілів всього п’яти марок.