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На рынке новых грузовиков в апреле произошел рост: самые популярные марки
В апреле на украинском рынке новых коммерческих автомобилей (грузовые и спец.) было реализовано 1049 автомобилей.
Об этом сообщает Укравтопром.
В ассоциации отмечают, что по сравнению с апрелем прошлого года, регистрации в этом сегменте авторынка увеличились на 13%, однако относительно результата предыдущего месяца произошло падение на 1%.
Самые популярные грузовики апреля
Лучшие результаты месяца продемонстрировали следующие марки:Подписывайтесь на Telegram-канал delo.ua
1. Renault – 257 зарегистрированных машин;
2. Scania – 107 грузовиков;
3. Volkswagen – 89 ед.;
4. Peugeot – 74 ед;
5. Fiat – 54 ед.
Всего с начала года украинский парк грузовых и спец. автомобилей пополнили 3913 новых машин, что на 24% больше, чем за аналогичный период в прошлом году.
Заметим, что в апреле лидерство на украинском рынке новых легковых автомобилей с большим отрывом продолжил удерживать Renault Duster. В течение апреля в Украине было зарегистрировано более 5,7 тыс. новых легковых автомобилей, что на 11% больше, чем в прошлом году.
Добавим, что в апреле 2024 года автомобили с традиционными двигателями охватили около 71% рынка новых легковых автомобилей. Это почти на 2% меньше, чем в прошлом.
Фото: ua.depositphotos.com