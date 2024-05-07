На рынке новых грузовиков в апреле произошел рост: самые популярные марки

В апреле на украинском рынке новых коммерческих автомобилей (грузовые и спец.) было реализовано 1049 автомобилей.

Об этом сообщает Укравтопром.

В ассоциации отмечают, что по сравнению с апрелем прошлого года, регистрации в этом сегменте авторынка увеличились на 13%, однако относительно результата предыдущего месяца произошло падение на 1%.

Самые популярные грузовики апреля

Лучшие результаты месяца продемонстрировали следующие марки:

1. Renault – 257 зарегистрированных машин;

2. Scania – 107 грузовиков;

3. Volkswagen – 89 ед.;

4. Peugeot – 74 ед;

5. Fiat – 54 ед.

Всего с начала года украинский парк грузовых и спец. автомобилей пополнили 3913 новых машин, что на 24% больше, чем за аналогичный период в прошлом году.

Заметим, что в апреле лидерство на украинском рынке новых легковых автомобилей с большим отрывом продолжил удерживать Renault Duster. В течение апреля в Украине было зарегистрировано более 5,7 тыс. новых легковых автомобилей, что на 11% больше, чем в прошлом году.

Добавим, что в апреле 2024 года автомобили с традиционными двигателями охватили около 71% рынка новых легковых автомобилей. Это почти на 2% меньше, чем в прошлом.

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