Какие новые авто покупали украинцы в апреле: самые популярные модели

В апреле лидерство на украинском рынке новых легковушек с большим отрывом продолжил удерживать RENAULT Duster.

Об этом сообщает "Укравтопром".

Там отмечают, что за счет десяти самых популярных моделей было сформировано 36% апрельского рынка новых легковых автомобилей.

ТОП-10 легковушек апреля 2024 года:

1. RENAULT Duster – 484 ед.;

2. TOYOTA RAV-4 – 393 ед.;

3. MAZDA CX5 – 220 ед.;

4. KIA Sportage – 189 ед.;

5. VOLKSWAGEN ID.4 – 141 ед.;

6. BMW X3 – 131 ед.;

7. HYUNDAI Tucson – 129 ед.;

8. TOYOTA Land Cruiser Prado – 125 ед.;

9. VOLKSWAGEN Touareg – 123 ед.;

10. SUZUKI Vitara – 107 ед.

Рынок автомобилей в Украине.

Заметим, что в течение апреля в Украине было зарегистрировано более 5,7 тыс. новых легковых автомобилей, что на 11% больше, чем в прошлом году.

На украинском рынке самыми популярными остаются модели с бензиновыми двигателями, им принадлежит 45,5% продаж новых авто, что на 3,5% меньше, чем в прошлом. Доля гибридов уменьшилась с 18% до 13,5%.

По итогам I квартала 2024 года крупнейшими региональными рынками новых легковых автомобилей в Украине были: Киев, Киевская, Днепропетровская, Львовская, и Одесская области.

Напомним, в течение января и февраля на приобретение новых легковых автомобилей украинцы потратили почти 15,8 млрд грн. Около половины этой суммы ушло на покупку автомобилей всего пяти марок.