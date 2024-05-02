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Какие новые авто покупали украинцы в апреле: самые популярные модели
В апреле лидерство на украинском рынке новых легковушек с большим отрывом продолжил удерживать RENAULT Duster.
Об этом сообщает "Укравтопром".
Там отмечают, что за счет десяти самых популярных моделей было сформировано 36% апрельского рынка новых легковых автомобилей.
ТОП-10 легковушек апреля 2024 года:
1. RENAULT Duster – 484 ед.;Подписывайтесь на Youtube-канал delo.ua
2. TOYOTA RAV-4 – 393 ед.;
3. MAZDA CX5 – 220 ед.;
4. KIA Sportage – 189 ед.;
5. VOLKSWAGEN ID.4 – 141 ед.;
6. BMW X3 – 131 ед.;
7. HYUNDAI Tucson – 129 ед.;
8. TOYOTA Land Cruiser Prado – 125 ед.;
9. VOLKSWAGEN Touareg – 123 ед.;
10. SUZUKI Vitara – 107 ед.
Рынок автомобилей в Украине.
Заметим, что в течение апреля в Украине было зарегистрировано более 5,7 тыс. новых легковых автомобилей, что на 11% больше, чем в прошлом году.
На украинском рынке самыми популярными остаются модели с бензиновыми двигателями, им принадлежит 45,5% продаж новых авто, что на 3,5% меньше, чем в прошлом. Доля гибридов уменьшилась с 18% до 13,5%.
По итогам I квартала 2024 года крупнейшими региональными рынками новых легковых автомобилей в Украине были: Киев, Киевская, Днепропетровская, Львовская, и Одесская области.
Напомним, в течение января и февраля на приобретение новых легковых автомобилей украинцы потратили почти 15,8 млрд грн. Около половины этой суммы ушло на покупку автомобилей всего пяти марок.