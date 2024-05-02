Які нові авто купували українці у квітні: найпопулярніші моделі

У квітні лідерство на українському ринку нових легковиків з великим відривом продовжив утримувати RENAULT Duster.

Про це повідомляє "Укравтопром".

Там зазначають, що за рахунок десяти найпопулярніших моделей було сформовано 36% квітневого ринку нових легкових авто.

ТОП-10 легковиків квітня 2024 року:

1. RENAULT Duster - 484 од.;

2. TOYOTA RAV-4 - 393 од.;

3. MAZDA CX5 - 220 од.;

4. KIA Sportage - 189 од.;

5. VOLKSWAGEN ID.4 - 141 од.;

6. BMW X3 - 131 од.;

7. HYUNDAI Tucson - 129 од.;

8. TOYOTA Land Cruiser Prado - 125 од.;

9. VOLKSWAGEN Touareg - 123 од.;

10. SUZUKI Vitara - 107 од.

Ринок авто в Україні

Зауважимо, що впродовж квітня в Україні було зареєстровано понад 5,7 тис. нових легкових авто, що на 11% більше ніж торік.

На українському ринку найпопулярнішими залишаються моделі з бензиновими двигунами, їм належить 45,5% продажів нових авто, що на 3,5 % менше ніж торік. Натомість частка гібридів зменшилась з 18% до 13,5%

За підсумками І кварталу 2024 року найбільшими регіональними ринками нових легкових авто в Україні були: місто Київ, Київська, Дніпропетровська, Львівська, та Одеська області.

Нагадаємо, протягом січня та лютого на придбання нових легкових авто українці витратили майже 15,8 млрд грн. Близько половини цієї суми пішло на придбання автомобілів всього п’яти марок.