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На ринку нових вантажівок у квітні відбулося зростання: найпопулярніші марки
У квітні на українському ринку нових комерційних автомобілів (вантажні та спец.) було реалізовано 1049 авто.
Про це повідомляє Укравтопром.
В асоціації зазначають, що у порівнянні з торішнім квітнем, реєстрації в цьому сегменті авторинку збільшились на 13%, однак відносно результату попереднього місяця відбулось падіння на 1%.
Найпопулярніші вантажівки квітня
Найкращі результати місяця продемонстрували наступні марки:Підписуйтеся на YouTube-канал delo.ua
1. Renault - 257 зареєстрованих машин;
2. Scania - 107 вантажівок;
3. Volkswagen - 89 од.;
4. Peugeot – 74 од;
5. Fiat – 54 од.
Всього з початку року український парк вантажних та спец. автомобілів поповнили 3913 нових машин, що на 24% більше, ніж за аналогічний період минулого року.
Зауважимо, що у квітні лідерство на українському ринку нових легковиків з великим відривом продовжив утримувати Renault Duster. Впродовж квітня в Україні було зареєстровано понад 5,7 тис. нових легкових авто, що на 11% більше ніж торік.
Додамо, що у квітні 2024 року автомобілі з традиційними двигунами охопили близько 71% ринку нових легковиків. Це майже на 2% менше, ніж торік.
Фото: ua.depositphotos.com