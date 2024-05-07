На ринку нових вантажівок у квітні відбулося зростання: найпопулярніші марки

У квітні на українському ринку нових комерційних автомобілів (вантажні та спец.) було реалізовано 1049 авто.

Про це повідомляє Укравтопром.

В асоціації зазначають, що у порівнянні з торішнім квітнем, реєстрації в цьому сегменті авторинку збільшились на 13%, однак відносно результату попереднього місяця відбулось падіння на 1%.

Найпопулярніші вантажівки квітня

Найкращі результати місяця продемонстрували наступні марки:

1. Renault - 257 зареєстрованих машин;

2. Scania - 107 вантажівок;

3. Volkswagen - 89 од.;

4. Peugeot – 74 од;

5. Fiat – 54 од.

Всього з початку року український парк вантажних та спец. автомобілів поповнили 3913 нових машин, що на 24% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Зауважимо, що у квітні лідерство на українському ринку нових легковиків з великим відривом продовжив утримувати Renault Duster. Впродовж квітня в Україні було зареєстровано понад 5,7 тис. нових легкових авто, що на 11% більше ніж торік.

Додамо, що у квітні 2024 року автомобілі з традиційними двигунами охопили близько 71% ринку нових легковиків. Це майже на 2% менше, ніж торік.

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