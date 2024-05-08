Попит на електромобілі в Україні зріс удвічі: найпопулярніші моделі

Протягом квітня автопарк України поповнили понад 4,2 тис авто на акумуляторних джерелах живлення (BEV). Відносно торішнього квітня попит на електромобілі зріс удвічі.

Про це повідомляє "Укравтопром".

Зазначається, що частка нових машин в реєстраціях BEV склала 17%, проти 21% у квітні 2023р.

"Основну масу зареєстрованих за місяць електромобілів становили легкові авто - 4141 шт. (нових – 707 шт., уживаних – 3434 шт.)", - підкреслюють в "Укравтопромі".

Там додають, що серед 79 комерційних електромобілів новими були лише 4 авто.

Також було зареєстровано один новий електробус.

ТОП-5 нових електромобілів квітня:

1.VOLKSWAGEN iD.4 - 141 од.;

2. HONDA M-NV - 72 од.;

3. NISSAN Ariya - 68 од.;

4. BYD Song Plus - 49 од.;

5. MG 4 - 39 од.

ТОП-5 вперше зареєстрованих в Україні вживаних електромобілів:

1. NISSAN Leaf - 497 од.;

2. TESLA Model 3 - 414 од.;

3. TESLA Model Y - 343 од.;

4. VOLKSWAGEN е-Golf - 253 од.;

5. HYUNDAI Kona - 205 од.

Ринок електромобілів в Україні

За березень автопарк України поповнили понад 4,4 тис авто на акумуляторних джерелах живлення (BEV). Найпопулярнішим електромобілем на ринку нових авто став VOLKSWAGEN ID.4.

Частка нових машин в реєстраціях BEV склала 20%.

Майже 44% нових електромобілів, які придбали українці, були білого кольору.

Ринок авто в Україні

Зауважимо, що впродовж квітня в Україні було зареєстровано понад 5,7 тис. нових легкових авто, що на 11% більше ніж торік.

За підсумками І кварталу 2024 року найбільшими регіональними ринками нових легкових авто в Україні були: місто Київ, Київська, Дніпропетровська, Львівська, та Одеська області.

Нагадаємо, протягом січня та лютого на придбання нових легкових авто українці витратили майже 15,8 млрд грн. Близько половини цієї суми пішло на придбання автомобілів всього п’яти марок.