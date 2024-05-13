Названо найпопулярніші авто з Китаю на українському ринку

Впродовж квітня українці придбали майже 1,2 тис. легкових авто, ввезених з Китаю. Це у півтора раза більше, в порівнянні з квітнем 2023 року.

Про це повідомляє "Укравтопром".

Зазначається, що автомобілі китайського походження охопили 15% квітневого ринку нових легковиків.

Із загальної кількості авто, завезених з КНР, нових було 845 од. (+66%), а вживаних – 317 од. (+17%) од.

"В сегменті вживаних авто, що вперше реєструвались в Україні, частка "китайців" становила 1,6%", - зауважують в "Укравтопромі".

Там додають, що абсолютна більшість легковиків з КНР були електромобілі – 77%.

Найпопулярніші моделі нових легковиків китайського походження:

1. VOLKSWAGEN ID.4 - 141 од.;

2. HONDA M-NV - 72 од.;

3. NISSAN Ariya - 68 од.;

4. BYD Song Plus - 52 од.;

5. CHERY Tiggo 4 Pro - 47 од.

Найпопулярніші моделі вживаних легковиків з Китаю:

1. VOLKSWAGEN ID.4 - 68 од.;

2. NISSAN Ariya - 42 од.;

3. TOYOTA BZ4X - 19 од.;

4. HONDA M-NV - 17 од.;

5.HONDA eNS1 - 15 од.

Ринок авто в Україні

Зауважимо, що впродовж квітня в Україні було зареєстровано понад 5,7 тис. нових легкових авто, що на 11% більше ніж торік.

Впродовж минулого місяця український автопарк поповнили більше 19,8 тис. вживаних легковиків, що були ввезені з-за кордону.

За підсумками І кварталу 2024 року найбільшими регіональними ринками нових легкових авто в Україні були: місто Київ, Київська, Дніпропетровська, Львівська, та Одеська області.

Нагадаємо, протягом січня та лютого на придбання нових легкових авто українці витратили майже 15,8 млрд грн. Близько половини цієї суми пішло на придбання автомобілів всього п’яти марок.