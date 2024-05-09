В Украине на 43% выросли продажи гибридных легковых авто: самые популярные модели

В апреле автопарк Украины пополнили около 1,9 тыс. гибридных легковых авто (HEV i PHEV). Это на 43% больше, чем в прошлом.

Об этом сообщает "Укравтопром".

Отмечается, что доля новых авто в этом количестве составила 51% против 71% в прошлом году.

Бестселлеры апреля

В сегменте новых легковых автомобилей лидером рынка гибридов остается TOYOTA RAV-4 (219 ед.)

Второй результат у NISSAN X-Trail (85 ед.)

Третьим по популярности стал MERCEDES-BENZ GLE (60 ед.)

По данным "Укравтопром", в регистрациях импортируемых подержанных авто с гибридными силовыми установками первенство у FORD Fusion US (101 ед.)

Также в лидерской тройке: TOYOTA RAV-4 (68 шт.) и TOYOTA Prius (60 шт.).

Заметим, в апреле доля гибридов на украинском рынке снизилась с 18% до 16,7%.

Рынок автомобилей в Украине.

Заметим, что в течение апреля в Украине было зарегистрировано более 5,7 тыс. новых легковых автомобилей, что на 11% больше, чем в прошлом году.

По итогам I квартала 2024 года крупнейшими региональными рынками новых легковых автомобилей в Украине были: Киев, Киевская, Днепропетровская, Львовская, и Одесская области.

Напомним, в течение января и февраля на приобретение новых легковых автомобилей украинцы потратили почти 15,8 млрд грн. Около половины этой суммы ушло на покупку автомобилей всего пяти марок.