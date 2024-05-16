Где в Украине чаще всего покупают электромобили: самые популярные модели

В апреле украинский автопарк пополнили более 4,2 тыс. автомобилей на электротяге (BEV). Самым популярным электромобилем был Volkswagen ID.4.

Об этом сообщает "Укравтопром".

Регионы-лидеры по регистрациям электромобилей и их бестселлеры

По данным "Укравтопрома", самые большие показатели по регистрациям электромобилей продемонстрировали:

1. Львовская область – 595 ед. (93% б/у);

2. город Киев – 514 ед. (65% б/у);

3. Днепропетровская обл. – 337 ед. (76% б/у);

4. Киевская обл. – 292 ед. (72% б/у);

5. Винницкая обл. - 251 ед (88% подержанные).

Как отмечают в "Укравтопроме", в части новых авто самым популярным электромобилем на всех этих рынках был Volkswagen ID.4.

В сегменте ввозимых из-за границы подержанных авто NISSAN Leaf занял первое место на Львовщине и в Винницкой области.

Электромобиль TESLA Model Y чаще всего выбирали жители Днепропетровщины и Киевщины, а TESLA Model 3 стала безоговорочным лидером в Киеве.

Рынок электромобилей в Украине

За март автопарк Украины пополнили более 4,4 тыс. авто на аккумуляторных источниках питания (BEV). Самым популярным электромобилем на рынке новых авто стал Volkswagen ID.4.

Доля новых машин в регистрациях BEV составила 20%.

Почти 44% новых электромобилей, приобретенных украинцами, были белого цвета.

Рынок автомобилей в Украине

Заметим, что в течение апреля в Украине было зарегистрировано более 5,7 тыс. новых легковых автомобилей, что на 11% больше, чем в прошлом году.

В течение прошлого месяца украинский автопарк пополнили более 19,8 тыс. подержанных легковых автомобилей, которые были ввезены из-за границы.

По итогам I квартала 2024 года крупнейшими региональными рынками новых легковых автомобилей в Украине были: Киев, Киевская, Днепропетровская, Львовская, и Одесская области.

Напомним, в течение января и февраля на приобретение новых легковых автомобилей украинцы потратили почти 15,8 млрд грн. Около половины этой суммы ушло на покупку автомобилей всего пяти марок.