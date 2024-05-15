Какие авто покупают украинцы в зависимости от региона

В апреле крупнейшими региональными рынками новых легковых автомобилей в Украине были Киев, Киевская, Днепропетровская, Львовская и Одесская области.

Об этом сообщает "Укравтопром".

Отмечается, что эти региональные рынки обеспечили 64% продаж новых легковых автомобилей в прошлом месяце.

В Киеве продажи авто выросли на 18%

Так, в апреле киевляне приобрели 2066 новых авто (на 18% больше, чем в прошлом).

В Киевской области было зарегистрировано 500 ед. (+24%).

Жители Днепропетровщины купили 452 авто (+6%).

Во Львовской области приобрели 321 ед. (+14%), а в Одесской обл. – 310 ед. (+19%).

Бестселлеры крупнейших региональных рынков

По данным "Укравтопрома", бестселлером месяца в столице стал компактный кроссовер RENAULT Duster .

Жители Киевской, Одесской и Львовской обл. чаще выбирали кроссовер TOYOTA RAV-4 .

А на Днепропетровщине хитом продаж был кроссовер MAZDA CX5.

Рынок автомобилей в Украине

Заметим, что в течение апреля в Украине было зарегистрировано более 5,7 тыс. новых легковых автомобилей, что на 11% больше, чем в прошлом году.

В течение прошлого месяца украинский автопарк пополнили более 19,8 тыс. подержанных легковушек, ввезенных из-за границы.

По итогам I квартала 2024 года крупнейшими региональными рынками новых легковых автомобилей в Украине были: Киев, Киевская, Днепропетровская, Львовская, и Одесская области.

Напомним, в течение января и февраля на приобретение новых легковых автомобилей украинцы потратили почти 15,8 млрд грн. Около половины этой суммы ушло на покупку автомобилей всего пяти марок.

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