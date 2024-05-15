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Какие авто покупают украинцы в зависимости от региона
В апреле крупнейшими региональными рынками новых легковых автомобилей в Украине были Киев, Киевская, Днепропетровская, Львовская и Одесская области.
Об этом сообщает "Укравтопром".
Отмечается, что эти региональные рынки обеспечили 64% продаж новых легковых автомобилей в прошлом месяце.
В Киеве продажи авто выросли на 18%
Так, в апреле киевляне приобрели 2066 новых авто (на 18% больше, чем в прошлом).Подписывайтесь на Telegram-канал delo.ua
В Киевской области было зарегистрировано 500 ед. (+24%).
Жители Днепропетровщины купили 452 авто (+6%).
Во Львовской области приобрели 321 ед. (+14%), а в Одесской обл. – 310 ед. (+19%).
Бестселлеры крупнейших региональных рынков
По данным "Укравтопрома", бестселлером месяца в столице стал компактный кроссовер RENAULT Duster .
Жители Киевской, Одесской и Львовской обл. чаще выбирали кроссовер TOYOTA RAV-4 .
А на Днепропетровщине хитом продаж был кроссовер MAZDA CX5.
Рынок автомобилей в Украине
Заметим, что в течение апреля в Украине было зарегистрировано более 5,7 тыс. новых легковых автомобилей, что на 11% больше, чем в прошлом году.
В течение прошлого месяца украинский автопарк пополнили более 19,8 тыс. подержанных легковушек, ввезенных из-за границы.
По итогам I квартала 2024 года крупнейшими региональными рынками новых легковых автомобилей в Украине были: Киев, Киевская, Днепропетровская, Львовская, и Одесская области.
Напомним, в течение января и февраля на приобретение новых легковых автомобилей украинцы потратили почти 15,8 млрд грн. Около половины этой суммы ушло на покупку автомобилей всего пяти марок.
Источник фото: ua.depositphotos.com