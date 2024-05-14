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Названы самые популярные авто в частном и корпоративном секторах авторынка Украины
В апреле украинский автопарк пополнили более 5,7 тыс. новых легковых авто. Из этого количества 69% легковых автомобилей было реализовано частным клиентам, а 31% приобрели юрлица.
Об этом сообщает "Укравтопром".
Отмечается, что по сравнению с апрелем 2023 продажи легковых автомобилей в частном сегменте авторынка выросли на 10%, а в корпоративном – на 12%.
ТОП-5 авто в частном сегменте
По данным "Укравтопрома", покупая новые легковые авто частные покупатели предпочитали следующие модели:Подписывайтесь на Telegram-канал delo.ua
1. TOYOTA RAV-4 – 325 ед.;
2. MAZDA CX5 – 210 ед.;
3. KIA Sportage – 176 ед.;
4. RENAULT Duster – 143 ед.;
5. VOLKSWAGEN ID.4 – 129 ед.
ТОП-5 авто в корпоративном сегменте
Как сообщает "Укравтопром", у юридических лиц наибольшим спросом пользовались:
1. RENAULT Duster – 341 ед.;
2. TOYOTA Land Cruiser Prado – 79 ед.;
3. SKODA Octavia – 78 ед.;
4. CITROEN C-Elysee – 73 ед.;
5. TOYOTA RAV-4 – 68 ед.
Рынок автомобилей в Украине.
Заметим, что в течение апреля в Украине было зарегистрировано более 5,7 тыс. новых легковых автомобилей, что на 11% больше, чем в прошлом году.
В течение прошлого месяца украинский автопарк пополнили более 19,8 тыс. подержанных легковушек, ввезенных из-за границы.
По итогам І квартала 2024 года крупнейшими региональными рынками новых легковых автомобилей в Украине были: Киев, Киевская, Днепропетровская, Львовская, и Одесская области.
Напомним, в течение января и февраля на приобретение новых легковых автомобилей украинцы потратили почти 15,8 млрд грн. Около половины этой суммы ушло на покупку автомобилей всего пяти марок.