Названы самые популярные авто в частном и корпоративном секторах авторынка Украины

В апреле украинский автопарк пополнили более 5,7 тыс. новых легковых авто. Из этого количества 69% легковых автомобилей было реализовано частным клиентам, а 31% приобрели юрлица.

Об этом сообщает "Укравтопром".

Отмечается, что по сравнению с апрелем 2023 продажи легковых автомобилей в частном сегменте авторынка выросли на 10%, а в корпоративном – на 12%.

ТОП-5 авто в частном сегменте

По данным "Укравтопрома", покупая новые легковые авто частные покупатели предпочитали следующие модели:

1. TOYOTA RAV-4 – 325 ед.;

2. MAZDA CX5 – 210 ед.;

3. KIA Sportage – 176 ед.;

4. RENAULT Duster – 143 ед.;

5. VOLKSWAGEN ID.4 – 129 ед.

ТОП-5 авто в корпоративном сегменте

Как сообщает "Укравтопром", у юридических лиц наибольшим спросом пользовались:

1. RENAULT Duster – 341 ед.;

2. TOYOTA Land Cruiser Prado – 79 ед.;

3. SKODA Octavia – 78 ед.;

4. CITROEN C-Elysee – 73 ед.;

5. TOYOTA RAV-4 – 68 ед.

Рынок автомобилей в Украине.

Заметим, что в течение апреля в Украине было зарегистрировано более 5,7 тыс. новых легковых автомобилей, что на 11% больше, чем в прошлом году.

В течение прошлого месяца украинский автопарк пополнили более 19,8 тыс. подержанных легковушек, ввезенных из-за границы.

По итогам І квартала 2024 года крупнейшими региональными рынками новых легковых автомобилей в Украине были: Киев, Киевская, Днепропетровская, Львовская, и Одесская области.

Напомним, в течение января и февраля на приобретение новых легковых автомобилей украинцы потратили почти 15,8 млрд грн. Около половины этой суммы ушло на покупку автомобилей всего пяти марок.