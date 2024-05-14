Названо найпопулярніші авто в приватному та корпоративному секторах авторинку України

У квітні український автопарк поповнили понад 5,7 тис. нових легкових авто.З цієї кількості 69% легковиків було реалізовано приватним клієнтам, а 31% придбали юрособи.

Про це повідомляє "Укравтопром".

Зазначається, що у порівнянні з квітнем 2023 року продажі нових легковиків в приватному сегменті авторинку зросли на 10%, а у корпоративному – на 12%.

ТОП-5 авто у приватному сегменті

За даними "Укравтопрому", купуючи нові легкові авто приватні покупці віддавали перевагу таким моделям:

1. TOYOTA RAV-4 - 325 од.;

2. MAZDA CX5 - 210 од.;

3. KIA Sportage - 176 од.;

4. RENAULT Duster - 143 од.;

5. VOLKSWAGEN ID.4 - 129 од.

ТОП-5 авто у корпоративному сегменті

Як повідомляє "Укравтопром", у юридичних осіб найбільшим попитом користувались:

1. RENAULT Duster - 341 од.;

2. TOYOTA Land Cruiser Prado - 79 од.;

3. SKODA Octavia - 78 од.;

4. CITROEN C-Elysee - 73 од.;

5. TOYOTA RAV-4 - 68 од.

Ринок авто в Україні

Зауважимо, що впродовж квітня в Україні було зареєстровано понад 5,7 тис. нових легкових авто, що на 11% більше ніж торік.

Впродовж минулого місяця український автопарк поповнили більше 19,8 тис. вживаних легковиків, що були ввезені з-за кордону.

За підсумками І кварталу 2024 року найбільшими регіональними ринками нових легкових авто в Україні були: місто Київ, Київська, Дніпропетровська, Львівська, та Одеська області.

Нагадаємо, протягом січня та лютого на придбання нових легкових авто українці витратили майже 15,8 млрд грн. Близько половини цієї суми пішло на придбання автомобілів всього п’яти марок.