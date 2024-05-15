Які авто купують українці в залежності від регіону

У квітні найбільшими регіональними ринками нових легкових авто в Україні були місто Київ, Київська, Дніпропетровська, Львівська та Одеська області.

Про це повідомляє "Укравтопром".

Зазначається, що ці регіональні ринки забезпечили 64% продажів нових легковиків у минулому місяці.

У Києві продажі авто зросли на 18%

Так, у квітні кияни придбали 2066 нових авто (на 18% більше, ніж торік).

На Київщині було зареєстровано 500 од. (+24%).

Натомість мешканці Дніпропетровщини купили 452 авто (+6%).

На Львівщині придбали 321 од. (+14%), а в Одеській обл. – 310 од. (+19%).

Бестселери найбільших регіональних ринків

За даними "Укравтопрому", бестселером місяця у столиці став компактний кросовер RENAULT Duster.

Мешканці Київської, Одеської та Львівської обл. частіше обирали кросовер TOYOTA RAV-4.

А на Дніпропетровщині хітом продажів був кросовер MAZDA CX5.

Ринок авто в Україні

Зауважимо, що впродовж квітня в Україні було зареєстровано понад 5,7 тис. нових легкових авто, що на 11% більше ніж торік.

Впродовж минулого місяця український автопарк поповнили більше 19,8 тис. вживаних легковиків, що були ввезені з-за кордону.

За підсумками І кварталу 2024 року найбільшими регіональними ринками нових легкових авто в Україні були: місто Київ, Київська, Дніпропетровська, Львівська, та Одеська області.

Нагадаємо, протягом січня та лютого на придбання нових легкових авто українці витратили майже 15,8 млрд грн. Близько половини цієї суми пішло на придбання автомобілів всього п’яти марок.

Джерело фото: ua.depositphotos.com