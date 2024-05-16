Де в Україні найчастіше купують електромобілі: найпопулярніші моделі

У квітні український автопарк поповнили понад 4,2 тис. авто на електротязі (BEV). Найпопулярнішим електромобілем був VOLKSWAGEN ID.4.

Про це повідомляє "Укравтопром".

Регіони-лідери з реєстрацій електромобілів та їх бестселери

За даними "Укравтопрому", найбільші показники з реєстрацій електромобілів продемонстрували:

1. Львівська область – 595 од. (93% вживані);

2. місто Київ – 514 од. (65% вживані);

3. Дніпропетровська обл. – 337 од. (76% вживані);

4. Київська обл. – 292 од. (72% вживані);

5. Вінницька обл. – 251 од (88% вживані).

Як зауважують в "Укравтопромі", в частині нових авто найпопулярнішим електромобілем на всіх цих ринках був VOLKSWAGEN ID.4.

Натомість в сегменті ввезених з-за кордону вживаних авто NISSAN Leaf посів перше місце на Львівщині та у Вінницькій області.

Електромобіль TESLA Model Y найчастіше обирали мешканці Дніпропетровщини та Київщини, а TESLA Model 3 стала беззаперечним лідером у місті Києві.

Ринок електромобілів в Україні

За березень автопарк України поповнили понад 4,4 тис авто на акумуляторних джерелах живлення (BEV). Найпопулярнішим електромобілем на ринку нових авто став VOLKSWAGEN ID.4.

Частка нових машин в реєстраціях BEV склала 20%.

Майже 44% нових електромобілів, які придбали українці, були білого кольору.

Ринок авто в Україні

Зауважимо, що впродовж квітня в Україні було зареєстровано понад 5,7 тис. нових легкових авто, що на 11% більше ніж торік.

Впродовж минулого місяця український автопарк поповнили більше 19,8 тис. вживаних легковиків, що були ввезені з-за кордону.

За підсумками І кварталу 2024 року найбільшими регіональними ринками нових легкових авто в Україні були: місто Київ, Київська, Дніпропетровська, Львівська, та Одеська області.

Нагадаємо, протягом січня та лютого на придбання нових легкових авто українці витратили майже 15,8 млрд грн. Близько половини цієї суми пішло на придбання автомобілів всього п’яти марок.