Названо найпопулярніші серед українців вживані авто віком до 5 років

Впродовж І кварталу 2024 року українці придбали майже 14 тисяч ввезених з-за кордону вживаних легковиків віком до 5 років.

Про це повідомляє "Укравтопром".

Зазначається, що з початку року свою першу реєстрацію в Україні пройшли 55,5 тис. легкових авто з пробігом, а авто віком до 5 років становили чверть цієї кількості.

За даними "Укравтопром", найбільшу частку в сегменті імпортованих б/в авто до 5 років охопили електромобілі – 40%.

Далі йдуть:

Бензинові авто – 39%;

Дизельні – 10%;

Гібридні – 7%;

Авто з ГБО – 4%.

ТОП-10 вживаних авто на українському ринку

Найбільшим попитом серед вживаних авто віком до 5 років, що у І кв. поповнили український автопарк, користувались:

1. TESLA Model 3 - 898 од.;

2. TESLA Model Y - 870 од.;

3. HYUNDAI Kona - 453 од.;

4. NISSAN Rogue - 444 од.;

5. MAZDA CX5 - 443 од.;

6. VOLKSWAGEN iD.4 - 421 од.;

7. VOLKSWAGEN Tiguan - 420 од.;

8. VOLKSWAGEN Golf - 354 од.;

9. AUDI Q5 - 268 од.;

10. JEEP Compass - 266 од.

Автомобільний секонд-хенд

Впродовж минулого місяця український автопарк поповнили більше 21 тис. вживаних легковиків, що були ввезені з-за кордону. У порівнянні з березнем 2023 року реєстрації таких авто збільшились майже у півтора раза.

Всього з початку року свою першу реєстрацію в Україні пройшли 55,5 тис. уживаних легковиків, що на 42% більше, ніж за аналогічний період 2023 року.

Як повідомляють в "Укравтопромі", найбільші показники з реєстрації ввезених з-за кордону вживаних легковиків у І кварталі продемонстрували:

Львівська обл. – 6638 од.;

м.Київ – 4977 од.;

Київська обл. – 3635 од.

Вінницька обл. – 3486 од.;

Івано-Франківська обл. – 3179 од.;

На цих ринках, окрім столиці, найпопулярнішим вживаним автомобілем з-за кордону став VOLKSWAGEN Golf.

У Києві першість віддали VOLKSWAGEN Passat.