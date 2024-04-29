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Названо найпопулярніші серед українців вживані авто віком до 5 років
Впродовж І кварталу 2024 року українці придбали майже 14 тисяч ввезених з-за кордону вживаних легковиків віком до 5 років.
Про це повідомляє "Укравтопром".
Зазначається, що з початку року свою першу реєстрацію в Україні пройшли 55,5 тис. легкових авто з пробігом, а авто віком до 5 років становили чверть цієї кількості.
За даними "Укравтопром", найбільшу частку в сегменті імпортованих б/в авто до 5 років охопили електромобілі – 40%.Підписуйтесь на Telegram-канал delo.ua
Далі йдуть:
- Бензинові авто – 39%;
- Дизельні – 10%;
- Гібридні – 7%;
- Авто з ГБО – 4%.
ТОП-10 вживаних авто на українському ринку
Найбільшим попитом серед вживаних авто віком до 5 років, що у І кв. поповнили український автопарк, користувались:
1. TESLA Model 3 - 898 од.;
2. TESLA Model Y - 870 од.;
3. HYUNDAI Kona - 453 од.;
4. NISSAN Rogue - 444 од.;
5. MAZDA CX5 - 443 од.;
6. VOLKSWAGEN iD.4 - 421 од.;
7. VOLKSWAGEN Tiguan - 420 од.;
8. VOLKSWAGEN Golf - 354 од.;
9. AUDI Q5 - 268 од.;
10. JEEP Compass - 266 од.
Автомобільний секонд-хенд
Впродовж минулого місяця український автопарк поповнили більше 21 тис. вживаних легковиків, що були ввезені з-за кордону. У порівнянні з березнем 2023 року реєстрації таких авто збільшились майже у півтора раза.
Всього з початку року свою першу реєстрацію в Україні пройшли 55,5 тис. уживаних легковиків, що на 42% більше, ніж за аналогічний період 2023 року.
Як повідомляють в "Укравтопромі", найбільші показники з реєстрації ввезених з-за кордону вживаних легковиків у І кварталі продемонстрували:
- Львівська обл. – 6638 од.;
- м.Київ – 4977 од.;
- Київська обл. – 3635 од.
- Вінницька обл. – 3486 од.;
- Івано-Франківська обл. – 3179 од.;
На цих ринках, окрім столиці, найпопулярнішим вживаним автомобілем з-за кордону став VOLKSWAGEN Golf.
У Києві першість віддали VOLKSWAGEN Passat.