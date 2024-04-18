Де в Україні найчастіше купують електромобілі: топ-5 регіонів

У І кварталі 2024 року український автопарк поповнили майже 11,9 тис. авто на електротязі (BEV).Це у 2,4 раза більше ніж за аналогічний період минулого року.

Про це повідомляє "Укравтопром".

Регіони-лідери з реєстрацій електромобілів

Зазначається, що найбільші показники з реєстрацій електромобілів продемонстрували:

1. місто Київ – 1624 од. (61% вживані);

2. Львівська область – 1612 од. (86% вживані);

3. Дніпропетровська обл. – 935 од. (72% вживані);

4. Київська обл. – 858 од. (67% вживані);

5. Одеська обл. – 746 од (72% вживані).

Як зауважують в "Укравтопромі", в частині нових авто найпопулярнішим електромобілем на всіх цих ринках був VOLKSWAGEN ID.4.

Натомість в сегменті ввезених з-за кордону вживаних авто:

TESLA Model 3 – у Києві та області і на Дніпропетровщині;

NISSAN Leaf – на Львівщині та у Одеській обл.

Ринок електромобілів в Україні

За березень автопарк України поповнили понад 4,4 тис авто на акумуляторних джерелах живлення (BEV). Найпопулярнішим електромобілем на ринку нових авто став VOLKSWAGEN ID.4.



Частка нових машин в реєстраціях BEV склала 20%.

Майже 44% нових електромобілів, які придбали українці, були білого кольору.