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Де в Україні найчастіше купують електромобілі: топ-5 регіонів
У І кварталі 2024 року український автопарк поповнили майже 11,9 тис. авто на електротязі (BEV).Це у 2,4 раза більше ніж за аналогічний період минулого року.
Про це повідомляє "Укравтопром".
Регіони-лідери з реєстрацій електромобілів
Зазначається, що найбільші показники з реєстрацій електромобілів продемонстрували:
1. місто Київ – 1624 од. (61% вживані);Підписуйтеся на YouTube-канал delo.ua
2. Львівська область – 1612 од. (86% вживані);
3. Дніпропетровська обл. – 935 од. (72% вживані);
4. Київська обл. – 858 од. (67% вживані);
5. Одеська обл. – 746 од (72% вживані).
Як зауважують в "Укравтопромі", в частині нових авто найпопулярнішим електромобілем на всіх цих ринках був VOLKSWAGEN ID.4.
Натомість в сегменті ввезених з-за кордону вживаних авто:
- TESLA Model 3 – у Києві та області і на Дніпропетровщині;
- NISSAN Leaf – на Львівщині та у Одеській обл.
Ринок електромобілів в Україні
За березень автопарк України поповнили понад 4,4 тис авто на акумуляторних джерелах живлення (BEV). Найпопулярнішим електромобілем на ринку нових авто став VOLKSWAGEN ID.4.
Частка нових машин в реєстраціях BEV склала 20%.
Майже 44% нових електромобілів, які придбали українці, були білого кольору.