Рост цен на продукты в апреле стал самым низким с начала войны

В апреле по сравнению с мартом 2023 года цены на продукты питания выросли в среднем на 0,3%. При этом больше всего выросли цены на мясо и мясопродукты (+3,3%), а также на рыбу и продукты из рыбы (+0,5%).

Об этом сообщает пресс-служба Национального научного центра "Институт аграрной экономики".

Отмечается, что в апреле 2023 года рост цен на потребительском рынке составил 0,2% по сравнению с предыдущим месяцем. Это самый низкий показатель с февраля 2022, когда началась полномасштабная военная агрессия РФ против Украины.

Кроме того, цены на продукты питания выросли на 0,3%, что является самым низким показателем за период войны. Самый низкий также рост потребительских цен и в годовом измерении: против апреля 2022 года они выросли на 17,9%.

Больше всего подорожали мясо и мясопродукты (+3,3%), а также рыба и продукты из рыбы (+0,5%).

В то же время снизились цены на яйца (-8,7%), подсолнечное масло (-1,6%), фрукты (-1,4%), молоко (-0,8%) и сахар (-0,3%).

На уровне мартовских остались цены на хлеб и хлебопродукты и масло .

Цены на овощи, которые в марте этого года выросли на 17,3% против февраля и стали основным драйвером роста цен на продукты питания, в апреле выросли всего на 0,3%.

Как подчеркнули в Институте аграрной экономики, в прошлом году падение цен на овощи началось в июле, повторилось в августе-сентябре и ноябре.

"Замедление роста и нисходящие тенденции по ценам на продукты питания становятся все более реальными, а с поступлением продукции нового урожая будут еще более ощутимы", - отметил директор "Институт аграрной экономики", академик НААН Юрий Лупенко.

Заметим, что за апрель цены на охлажденную свинину на полках национальных торговых сетей выросли в среднем на 8,4%. Наибольший прирост цен затронул сезонно популярную часть ― ошейка.

Напомним, по данным Госстата, в апреле инфляция на потребительском рынке по сравнению с предыдущим месяцем составила 0,2%, с начала года – 3,2%. В то же время базовая инфляция за месяц ускорилась до 0,5%, с начала года – 3,0%.

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