Як змінилися ціни на свинину у супермаркетах

Упродовж квітня ціни на охолоджену свинину на полицях національних торгівельних мереж зросли у середньому на 8,4%. Найбільший приріст цін торкнувся сезонно популярної частини ― ошийка

Про це повідомляє пресслужба Асоціації "Свинарі України" (АСУ).

Так, за результатами щомісячного моніторингу національних роздрібних мереж аналітичного відділу АСУ, середня ціна кілограму охолодженої свинини у квітні становила 195,5 грн/кг, що на 8,4% чи на 15,2 грн/кг вище ніж у березні.

Як зауважують аналітики, найбільший приріст цін торкнувся сезонно популярної частини ― ошийка, ціна якого підвищилася на 26,4 грн/кг чи 13,3% проти березневої середньої.

Крім цього, як і місяцем раніше, помітно (+11%) підвищилися ціни на лопатку та тазостегнову частину ― на 19,0 грн/кг та майже 18,0 грн/кг, відповідно.

Трохи менший приріст відчула ціна свинячої вирізки, підвищившись на 8,6% чи 17,8%. Здороження решти позицій обмежилося 5-8%, констатують в АСУ.

Там додають, що здороження свинини в квітні є типовою сезонною "поведінкою" цін, адже саме на цей місяць традиційно припадає святкування Великодня або підготовка до свята.

"У квітні ціни на свинину традиційно були на 5-7% вищими ніж березневі. Цього ж року додатковими чинниками підтримки позитивної цінової динаміки стали мінімальний притік імпортної м’ясної сировини та обмеженість внутрішньої пропозиції через наразі менші ніж у попередні роки виробничі можливості вітчизняного свинарства. Тож така цінова динаміка відобразила позитивну зміну попиту на свинину на усіх рівнях ― від забою до роздрібної полиці", - коментують в галузевому об’єднанні.

Нагадаємо, Україна зменшила імпорт свинини на третину. Поставки охолодженого та мороженого м’яса свиней у березні склали 503 тонн чи 949 тисяч доларів у грошовому еквіваленті.

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