Подешевели гречка и свекла: как изменились цены на продукты

В апреле 2023 года потребительские цены на гречневую крупу снизились против декабря 2022 года на 19,9%, на свеклу – на 20%. Это наиболее существенное понижение среди 33 наименований продуктов питания.

Об этом сообщает пресс-служба Национального научного центра "Институт аграрной экономики".

Отмечается, что в апреле этого года против декабря 2022 также существенно уменьшились цены на крупы пшеничные (-7 %) и рис (-4,9 %) Несколько меньше – на сало (-2,3%), масло подсолнечное (-1,8%) и муку пшеничную (-1%).

По сравнению с мартом в апреле наиболее снизились цены на свеклу (-9,9%), яйца (-8,4%) и гречневую крупу (-4,2%). Значительно меньше – на рис (-1,6%), подсолнечное масло (-1,4%), крупы пшеничные (-1,1%), молоко пастеризованное, картофель (-0,6%), мука пшеничная (-0 ,4%), сахар ( -0,3%).

Цены на макаронные изделия из мягких сортов пшеницы, крупы ячные, сыры мягкие жирные, масло сливочное и сало снизились на 0,1-0,2%.

Лидерами роста потребительских цен на продукты питания против декабря 2022 в апреле текущего года стали морковь (+96,5%), капуста белокочанная (+83,5%) и лук репчатый (+72%).

Кроме того, рост потребительских цен на продукты питания в апреле против марта 2023 года сохранился по яблокам (+18,6%), моркови (+11%), свинине (+8,5%), капусте белокочанной (+6,9%). ), пшену (+3,3%), молочным смесям для детского питания (+3,1%), говядине (+2,2%). По другим продуктам, включая лук репчатый, рост цен произошел в пределах 1-2%, а по хлебной группе, колбасам вареным и сметанной жирностью до 15% - на 0,4-0,7%.

"Таким образом, на потребительском рынке под давлением ожидания поступления сезонной продукции, в первую очередь от нового урожая, происходит существенное снижение цен на продукты питания", - отмечают ученые Института аграрной экономики.

По их прогнозам, в ближайшее время следует ожидать уменьшения потребительских цен на продукты овощной группы, муку, крупы, яйца и молочные продукты.

Заметим, что в апреле против марта 2023 года цены на продукты питания выросли в среднем на 0,3%. При этом больше выросли цены на мясо и мясопродукты (+3,3 %), а также на рыбу и продукты из рыбы (+0,5 %)

Напомним, цены на морковь в Украине бьют рекорды. Сегодня украинские фермеры готовы отгружать морковь не дешевле 42-53 грн/кг.

Морковь по цене догнала репчатый лук, остающийся одним из самых дорогих овощей борщового набора. Сегодня лук отгружают по 43-49 грн/кг.

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